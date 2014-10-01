ماتويدي بعد الفوز على برشلونة: مباراة بطولية

(إفي): قال لاعب الوسط الفرنسي لباريس سان جيرمان، بليز ماتويدي، صاحب الهدف الثالث في الانتصار الذي حققه فريقه على برشلونة الإسباني بدوري الأبطال الأوروبي (3-2) إن الفريق أظهر عقب "مباراته البطولية" أنه قادر على "الرد في المباريات الكبيرة".
وصرح الدولي الفرنسي لـ"كانال بلوس" عقب المباراة التي استضافها ملعب حديقة الأمراء "قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير. إنها مباراة بطولية. أظهرنا قدرتنا على الرد في المباريات الكبيرة".
ودعا ماتويدي زملائه لاستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة عقب الانتصار على برشلونة، لتحقيق نتائج مرضية في الدوري المحلي "الآن علينا إثبات قوتنا في الليج آ وعلينا تصدر المسابقة".
واضاف "البطولة المحلية أيضا داخل أذهاننا"، حيث يحتل البي اس جي المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن مارسيليا المتصدر.