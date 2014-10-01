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الخليفي: الفوز على برشلونة هو الأجمل في حياتي

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الخليفي: الفوز على برشلونة هو الأجمل في حياتي الخليفي: الفوز على برشلونة هو الأجمل في حياتي

(إفي): أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن الفوز الذي حققه فريق العاصمة الفرنسية اليوم على برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا هو "أجمل فوز" في حياته.

وقال الخليفي "إنه الفوز الأجمل في حياتي. نحن نستحق ذلك، كنا بحاجة له. الجميع كان يحتاج إليه".

واعترف مالك النادي أن باريس سان جيرمان "مر بثلاثة أسابيع عصيبة" وأن النقاط الثلاث "مهمة للغاية" بالنسبة لفريقه.

وتابع "أتمنى أن يوقظنا هذا الفوز. صحوة كنا ننتظرها مساء اليوم. أنا فخور بهذا الفريق وهذا المدرب".

بهذه الطريقة أصبح باريس سان جيرمان يتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط يليه برشلونة بفارق نقطة في المركز الثاني وخلفه أياكس ثالثا بنقطتين وأبويل في ذيل القائمة بنقطة يتيمة.

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