فيراتي: قدمنا مباراة مثالية أمام برشلونة

(إفي): أكد لاعب الوسط الإيطالي لباريس سان جيرمان، ماركو فيراتي، أن فريقه قدم الثلاثاء مباراة "مثالية" وحصد النقاط الثلاثة أمام ضيفه برشلونة الإسباني (3-2) في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وصرح اللاعب عقب مباراة المجموعة السادسة "أمام هذا المنافس، إذا لم تقدم مباراة مثالية على المستويين التكتيكي والفني، فلن تفوز بالمباراة".
وأعرب فيراتي عن سعادته الكبيرة "لأننا كنا بحاجة لخوض مثل هذه المباراة لاستعادة الثقة مع جماهيرنا".
وأضاف "أنا سعيد للغاية كذلك لتسجيلي هدف، لكن سعادتي بالفوز أكبر، فهذا هو الأهم"، حيث سجل اليوم هدفه الأول بقميص البي اس جي.
بهذه الطريقة أصبح باريس سان جيرمان يتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط يليه برشلونة بفارق نقطة في المركز الثاني وخلفه أياكس ثالثا بنقطتين وأبويل في ذيل القائمة بنقطة يتيمة.