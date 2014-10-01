أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيراتي: قدمنا مباراة مثالية أمام برشلونة

Google+ Print
فيراتي: قدمنا مباراة مثالية أمام برشلونة فيراتي: قدمنا مباراة مثالية أمام برشلونة

(إفي): أكد لاعب الوسط الإيطالي لباريس سان جيرمان، ماركو فيراتي، أن فريقه قدم الثلاثاء مباراة "مثالية" وحصد النقاط الثلاثة أمام ضيفه برشلونة الإسباني (3-2) في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصرح اللاعب عقب مباراة المجموعة السادسة "أمام هذا المنافس، إذا لم تقدم مباراة مثالية على المستويين التكتيكي والفني، فلن تفوز بالمباراة".

وأعرب فيراتي عن سعادته الكبيرة "لأننا كنا بحاجة لخوض مثل هذه المباراة لاستعادة الثقة مع جماهيرنا".

وأضاف "أنا سعيد للغاية كذلك لتسجيلي هدف، لكن سعادتي بالفوز أكبر، فهذا هو الأهمحيث سجل اليوم هدفه الأول بقميص البي اس جي.

بهذه الطريقة أصبح باريس سان جيرمان يتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط يليه برشلونة بفارق نقطة في المركز الثاني وخلفه أياكس ثالثا بنقطتين وأبويل في ذيل القائمة بنقطة يتيمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع