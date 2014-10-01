المجلس الوطني ينشئ صفحة عربية على موقع البرلمان الدولي

يتولى المجلس الوطني الاتحادي- بموجب اتفاقية خاصة- إنشاء الصفحة باللغة العربية لموقع الاتحاد البرلماني الدولي، بحيث تضاف اللغة العربية إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية الرسميتين للموقع، وعلى أن يكون التعريب على ذات الهيكل التنظيمي للموقع الذي يتم تطويره، وسيتم تشكيل لجنة فنية لهذا الغرض.

وكانت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي قد وقعت مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي اتفاقية تنفيذية للتعاون والمشاركة الفنية بين الطرفين، بهدف تحقيق الاستفادة المتبادلة بين المؤسستين في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز دور البرلمانيين على الصعد كافة.

ووفقا للاتفاقية سيقدم المجلس الوطني الاتحادي الدعم المناسب لبرامج الاتحاد البرلماني الدولي، التي يتفق عليها لتطوير البرلمانات العربية، وستكون باكورة هذا البند تقديم الدعم لبرلمان جمهورية مصر العربية، حيث سيقوم المجلس الوطني الاتحادي بالمشاركة الفنية في برامج تطوير البرلمان المصري، وخاصة في الجانب التكنولوجي والتقني لأمانته العامة، والمساهمة في برامج التدريب المتعلقة بالصياغة التشريعية للقوانين، ومجال البحوث البرلمانية.

ووقع الاتفاقية بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، ومارتن تشونشونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، بحضور عبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية في المجلس، ومختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني.

وسيتم عقد اجتماعات تنسيقية لتنفيذ هذه المشاريع مع المجلس الوطني الاتحادي خلال شهر أكتوبر المقبل في جنيف.

الدبلوماسية البرلمانية

وأكد المزروعي أن اتفاقية تفعيل الشراكة ستساهم في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، التي استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق نجاحات مشهود لها على صعيد مشاركات البرلمان الدولي من خلال تمثيله للمجموعة العربية أو مشاركاته في اجتماعات اللجان والجمعية والمجلس الحاكم، مشيرا إلى أن المجلس الوطني الاتحادي وأمانته العامة لديهما تجربة وخبرة برلمانية أثبتت نجاحها على مستوى المنطقة الخليجية والعربية، ارتكزت على الجودة والخبرة الفنية والمناهج العلمية البحثية الحديثة سواء كانت على المستوى التشريعي أو الرقابي أو السياسي.

وأشار المزروعي إلى أنه وفي إطار الدعم الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات لجمهورية مصر وتعزيزا للعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين على المستوى القيادي والشعبي، فإن المجلس الوطني الاتحادي سيساهم في دعم الأشقاء المصريين بما يملكه من خبرة في مجال العمل البرلماني والفني ، مضيفا إن المجلس الوطني الاتحادي سيشارك في البعثات الفنية للاتحاد البرلماني الدولي في إطار برنامج التعاون الفني الموقع بين جمهورية مصر العربية والاتحاد البرلماني الدولي، والتي ستبدأ في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

منتدى للمرأة العربية

وأوضح المزروعي أن من بنود الاتفاقية دعم برامج المساواة بين الجنسين، حيث وافق الاتحاد البرلماني الدولي على طلب المجلس بإعادة تنظيم مؤتمر المرأة الخليجية البرلمانية وتطويره، ليكون منتدى للتنسيق والتعاون على مستوى الدول العربية، ايمانا منهما بدور المرأة في العمل السياسي والبرلماني.

وأضاف أنه تأكيدا من المجلس الوطني الاتحادي وأمانته العامة بأهمية الجودة، تم الاتفاق على بند حول إعداد معايير لجودة أداء الأمانات الفنية للبرلمانات، لما له من تأثير قوي في تعزيز دور البرلمانيين، وتطوير قدرات العاملين في الأمانات العامة ويساهم في تحقيق البرلمان لطموحات مواطنيه.

بدوره أكد مارتن في تصريح له بهذه المناسبة سعادته بنجاح أول زيارة رسمية له للإمارات والوطن العربي بعد انتخابه أمينا عاما للاتحاد في يونيو الماضي، وذلك بتوقيع الاتفاقية التنفيذية لاتفاقية الشراكة التي أبرمها الاتحاد والمجلس في شهر مارس الماضي بجنيف، مضيفا إن الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات استطاعت أن تثبت كفاءتها ودورها الهام في أجهزة واجتماعات الاتحاد وأنشطته المختلفة.

شعبة نشطة

وأشاد بنشاط الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني، وأن هذا النشاط يترجم ما يتمتع به المجلس الوطني الاتحادي من خبرات فنية وبرلمانية، والتي ستساهم في تطوير الأداء البرلماني وتحقيق أهداف البرلمان الدولي على مستوى المنطقة العربية والعالم.

اجتماع اللجنة المصغرة للبرلمان العربي

شارك الدكتور عبدالرحيم الشاهين عضو المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها الذي انعقد في بيروت على مقترحات الشؤون الإدارية والتنظيمية للعاملين في الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي واتفقت على التعديلات المتعلقة بتطبيق اللوائح والأنظمة على اشتراكات البرلمانات الأعضاء الواردة في ميثاق الاتحاد وأنظمته وناقش أعضاء اللجنة آلية ترشح وانتخاب منصب الأمين العام للاتحاد وتم تكليف الأمانة العامة للاتحاد بوضع جدول مقارنة بين المرشحين المتقدمين للمنصب وعرضه على اجتماع اللجنة المصغرة القادم.

ووافقت اللجنة على تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية الأربعة وفقاً للائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني على أن يتم تعيين الخبراء البرلمانيين الثلاثة من قبل رئيس الاتحاد. أبوظبي - وام

مناقشة سياسة الهيئة العامة لقطاع الاتصالات

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أخيراً في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد عيد المنصوري، موضوع سياسة الهيئة العامة لقطاع الاتصالات.

تأجيل

وقررت اللجنة استئناف مناقشة الموضوع خلال اجتماعاتها القادمة مع الجهات ذات الصلة وفق محاوره التي تتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات، وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التقنية الحديثة.

حضر الاجتماع رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة، وسعيد ناصر الخاطري، وسالم محمد بن هويدن، وحميد محمد بن سالم، وسلطان سيف السماحي أعضاء اللجنة.