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محمد بن راشد في أوزبكستان

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محمد بن راشد في أوزبكستان محمد بن راشد في أوزبكستان

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام»، صورة لسموه أثناء رحلة الصيد التي يقوم بها في أوزبكستان، وقد زار مدرسة في قرية صغيرة يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إذ شارك الأطفال احتفالهم.

 

 .. وحمدان بن محمد ينشرها عبر موقعه على انستغرام

 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يتلقى الزهور من طفلة أوزبكية، خلال زيارة سموه حالياً إلى أوزبكستان، والصورة نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، عبر موقعه على انستغرام.

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