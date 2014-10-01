بدء مشاريع البنى التحتية لمدينة «إكسبو 2020» الـذكية العام المقبل

تبدأ أعمال تنفيذ البنى التحتية للمدينة الذكية الخاصة بموقع إكسبو 2020 اعتباراً من العام المقبل لتكون في قمة جاهزيتها قبل عام 2020 ولتتمكن بحسب هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي مختلف القطاعات في الإمارة من العمل وفق الخطة الموضوعة، والسير عليها بالتزامن ضماناً لإنجازها في الوقت المحدد دون تأخير، ولضمان تجربة كافة الخدمات والتأكد من جاهزيتها قبل موعد الحدث.

وجاءت تصريحات المري في ختام أعمال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أعماله بفندق مدينة جميرا في دبي بحضور 1700 مشارك من المتخصصين في مجال إدارة المشاريع والدراسات والتنفيذ.

وكانت فعاليات يوم أمس استهلت بحلقة نقاشية بعنوان «معارض اكسبو العالمية» شارك فيها

شبكةعيونالإخبارية

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