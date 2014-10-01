مكارم قيادتنا تعزز الاستقرار الاجتماعي لأبناء الوطن

أكد مواطنون مستفيدون في أبوظبي أن حصولهم على أراض سكنية سيمكنهم من بناء بيوت المستقبل وإضفاء مزيد من الاستقرار الاجتماعي على حياتهم، معربين عن عظيم شكرهم وتقديرهم لقيادة الدولة الرشيدة وحرصها الدؤوب على تلبية احتياجات أبنائها، وسرعة الاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم، حيث لم يمض سوى أشهر قليلة على تقديمهم طلبات الحصول على أراض حتى وصلتهم رسائل نصية تزف لهم البشرى.

وأوضحوا أن هذه المكارم ليست بغريبة على قيادة الدولة الرشيدة التي وضعت المواطن وتوفير الحياة الكريمة له في قائمة أولوياتها، واعتادت أن تسعده بالمكارم والمبادرات التي تؤكد على مدى قرب القيادة من الشعب والاحساس باحتياجاته ومتطلباته، متمنين مزيدا من الازدهار والأمان والتقدم للدولة، مؤكدين حرصهم على العمل الدؤوب وبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن وتقدمه.

وكشفوا عن تلقيهم رسائل نصية تدعوهم إلى مراجعة بلدية مدينة أبوظبي بعد أسبوعين واصطحاب الأوراق الثبوتية المطلوبة المتمثلة في صورة جواز السفر وصورة خلاصة القيد وبطاقة الهوية لإنهاء إجراءاتهم، تمهيداً لحصولهم على الأراضي.

فرحة كبيرة

وقال ماجد عبد الله الخزرجي إن فرحته كبيرة بتلقي خبر حصوله على أرض سكنية بأبوظبي، حيث استجابت القيادة الرشيدة لطلبه بسرعة كبيرة حيث لم يمض عليه سوى ثلاثة أشهر فقط، معرباً عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحرص سموهما على تعزيز استقرار المواطن من خلال الاهتمام الكبير الذي يولونه لموضوع المساكن والأراضي السكنية للمواطنين، في ظل أهمية المسكن ودوره في سعادة واستقرار الأسر، وقال إنه مهما قدم لبلده الغالي وقيادتها الحكيمة فلن يوفيها حقها.

واضاف ماجد أنه يسكن حاليا في منزل والده وخمسة من اخوانه، ولكنه بمجرد زواجه تقدم بطلب الأرض السكنية كما أن أخاه المتزوج قبله تقدم بطلب للحصول على مسكن وحصل عليه ضمن مساكن الفلاح، وهذا أكبر دليل على اهتمام الدولة بكل مواطن وتلبية حاجاته الأساسية.

رمز العطاء

وأعرب حميد حسن الزعابي عن فرحته الكبيرة بالحصول على أرض سكنية والتي تقدم بطلب للحصول عليها منذ عدة أشهر فقط، مؤكدا أن حصوله على هذه الأرض سيساعده في التخطيط بشكل مستقر لحياته الزوجية والأسرية.

وتوجه بالشكر العميق للقيادة الرشيدة التي لا تألو جهدا في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير أبرز تلك الاحتياجات وهو المسكن، وهذا ليس بغريب على قادة الامارات وهم رمز العطاء والانسانية ويضعون المواطن في قمة أولوياتهم، داعيا بدوام الخير والأمن والأمان والتطور للإمارات الحبيبة.

واشار الزعابي الى أنه يسكن حاليا في منزل بالإيجار بقيمة 110 آلاف درهم، وأنه سيتوجه بعد أسبوعين من الآن الى البلدية لمراجعتهم ومعرفة موقع أرضه السكنية، مؤكدا أن المنزل يعني الاستقرار والأمان لأي أسرة وأنه نعمة كبيرة يحصلون عليها وتدعم تأسيس أسرهم.

الحياة الكريمة

وذكر المواطن عبد السلام العبري أن العطاء ومبادرات الخير واسعاد المواطنين ليست بغريبة على قيادة الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو رئيس الدولة وولي عهده الأمين، اللذان يحرصان دائما على التوجيه لكل ما من شأنه مصلحة المواطن ودعم توفير الحياة الكريمة له، فمشاعر الشكر والعرفان والامتنان لا توصف، ومهما نقدم لا نوفي ولو جزءا بسيطا من جميل الدولة علينا.

وأشار إلى أنه لم يتوقع أن يحصل على أرض سكنية في أقل من سنة، وهو متزوج ولديه ابنة صغيرة ويشعر بسعادة كبيرة لأنه سيؤسس منزل أسرته قريبا، ليشعر بالاستقرار والراحة متمنيا للبلاد الخير والرخاء الدائم.

فخر الوطن

واعتبر سعيد طالب الزعابي أن حصوله على الأرض السكنية بداية لحياة أسرية مستقرة وسعيدة، لأنه يسكن حاليا في منزل والده مع اخوته، وتقدم بطلب الارض السكنية من شهر فبراير الماضي فقط، وفرحته كبيرة بحصوله عليها، مشيرا الى أنه سيقوم بمراجعة البلدية بأبوظبي خلال أسبوعين من الآن لمعرفة موقع الأرض ويتمنى أن يبدأ البناء مباشرة.

وعبر عن الشكر الجزيل والامتنان للقيادة الرشيدة التي اعتادت القرب من مواطنيها وتعرف حاجاتهم وتلبيتها، لأن الدولة تولي أهمية كبيرة للأسرة المواطنة، ودائما تقدم لها ما يعزز استقرارها ونجاحها، فكل اماراتي فخور بقيادته وبلده وعطائها الدائم والممتد للجميع.

وقال محمد عبدالله محمد حسن المرزوقي إن هذه المكرمة السامية من قيادة الدولة الرشيدة تؤكد حرصها وسعيها الدؤوب لتوفير أرقى مقومات الحياة الكريمة لأبنائها، مشيراً إلى أنه متزوج ولديه ابن وتقدم منذ فترة بطلب للحصول على قطعة أرض حتى جاءه هذا الخبر السعيد الذي زف البشرى إلى مئات الأسر المواطنة.

وأشار إلى أنه يقيم في مسكن أسرته منذ زواجه، وستساعده هذه المكرمة السامية على إضفاء مزيد من الاستقرار الاجتماعي على حياته، مشيراً إلى أنه سيسارع بعد أسبوعين بمراجعة البلدية لإنهاء إجراءات حصوله على قطعة الأرض وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للبناء تمهيداً للانتقال لمسكن جديد.

وقال عمر عبد الله احمد سيف السويدي إن قيادة الدولة الرشيدة عودتنا دوماً على مثل هذه المكارم السامية، التي تعزز من الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفر لهم مناخا مثاليا من الاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أنه سيسارع عقب أسبوعين للتوجه إلى بلدية مدينة أبوظبي لإنهاء كافة إجراءات حصوله على الأرض تمهيداً لبدء إجراءات البناء.

الاحتياجات الأساسية

وأعرب احمد مبارك محمد محفوظ المهري عن سعادته بهذه المكرمة التي تأتي بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ومتابعة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، قائلاً : «اننا في دولة الامارات نعيش بفضل من الله تعالى ومن ثم بفضل قيادتنا الرشيدة في رغد ونعمة ورفاهية والحمد لله».

واكد ان مكارم رئيس الدولة مستمرة ومتواصلة وتسهم في توفير العيش الكريم للمواطنين سواء من ناحية البنية التحتية والاراضي والمساكن ومشاريع التعليم والصحة وغيرها لما يعود بالفائدة على الاسر الاماراتية لتحيا بكرامة في ظل ارتفاع الاسعار الذي يشهده العالم اجمع.

وقال ان توفير هذه الاحتياجات الاساسية للمواطنين يؤكد اهتمام القيادة العميق بأبناء الشعب وسعيها الحثيث للارتقاء بمستواهم المعيشي ليتمكنوا من تربية ابنائهم والمساهمة في خدمة الوطن على اكمل وجه.

وأشار الى ان حب القائد لشعبه يتجلى في تلك المكارم فهو خير أب وقائد ومسؤول عن رعيته حيث يعتبر مثالا يحتذى به وحافزا لنا لبذل المزيد من العمل والجهد لخدمة المواطنين والمقيمين بالدولة.

وأكد ان اهتمام رئيس الدولة بتوفير احتياجات المواطنين ينبع من قلب أب ومسؤول يسهر على راحة شعبه والارتقاء به وتوفير كافة الامكانيات المادية والمعنوية التي تجعله يعيش حياة مستقرة وآمنة بعيدا عن الديون وعن الاحتياج والفقر والمعوزة.

وقال ان تلك المكارم الغالية التي يجب ان يشكر المواطنون الله عليها ومن ثم قائد الدولة يجب ان تكون ملهمة لهم بحق ودافع حقيقي لأي موظف مهما كبر او صغر لبذل كل ما في وسعه للارتقاء ببلده ووضع المصلحة العامة فوق اي مصلحة اخرى والعمل وفق اهداف محددة وخطط طموح تتماشى مع التطور الذي تشهده الدولة في كافة المجالات.

وقال سيف عبد الرحمن راشد العجمي 25 سنة إن حكومة أبوظبي تضع ضمن أهم أولوياتها توفير الحياة الكريمة للمواطن والاستقرار الأسري وهذا يعكس القرارات التي تصدر في هذا الصدد لصالح المواطنين من توفير أراض وقروض ميسرة وميزانيات ضخمة تخصص للمواطنين والشباب وكلها تصب في مصلحة المواطن بل تصب في مصلحة الأجيال المقبلة وتمهد الطريق لمزيد من الرقي والتنمية الشاملة في دولتنا الحبيبة الإمارات.

وقال إن حصوله على قطعة الأرض يعني بالنسبة له بناء فيلا المستقبل التي طالما حلم بها، معربا عن أمله في أن تخصص له الأرض في المنطقة المناسبة القريبة من مسكن أسرته.

تخفيف الأعباء

أعرب إبراهيم علي محمد سعيد عن فخره بكونه أحد أبناء هذا الوطن المعطاء الذي لم تدخر قيادته الرشيدة جهداً في سبيل تلبية احتياجاته وتهيئة كافة ظروف العيش الكريم والرغيد له، مشيراً إلى أنه تلقى رسالة نصية تدعوه إلى مراجعة البلدية عقب أسبوعين لإنهاء إجراءات حصوله على قسيمة السكن الخاصة به.

وقال إن هذه المكرمة الغالية جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء المادية المفروضة على كاهله، حيث إنه مستأجر بيتاً يقيم به بصحبة زوجته وأبنائه الخمسة، إلا أنه سيسارع وفور إنهاء كافة إجراءات حصوله على الأرض، ببدء إجراءات البناء والانتقال للعيش في مسكن جديد.

وقال البخيت طناف عيضة المنهالي إن قيادة الدولة الرشيدة تقدم للعالم أجمع نموذجاً متفرداً للعطاء، فراحة وسعادة أبنائه ستظل دوماً هي الغاية التي تسعى إلى تحقيقها، مشيراً إلى أن هذه المكرمة السامية زفت البشرى لمئات الأسر المواطنة وتعد أجمل عيدية من قيادة الدولة الرشيدة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالقيادة الرشيدة للدولة التي تقدم للعالم أجمع نموذجاً يحتذى، فراحة المواطنين وتحقيق الرفاهية والسعادة لهم، دائما ما يكون الشغل الشاغل لقيادتنا الرشيدة، مؤكداً على أن مثل هذه المبادرات السامية تشكل حافزا ودافعاً لكافة أبناء الوطن كي يضطلعوا بدورهم على الوجه الأكمل في مسيرة بناء دولتنا الفتية.

«البيان » تزف البشرى لأحد المستفيدين أثناء أدائه مناسك الحج

زفّت «البيان» البشرى لأحد المستفيدين بينما كان يؤدي مناسك الحج لتجعل من فرحته فرحتين، الأولى بسكينة الروح بأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام والأخرى بمسكن الأسرة والاستقرار فيه.

وتقدم أحمد عبد العزيز سليمان الكيومي 33 سنة بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وولي عهده الأمين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيوخ وشعب الإمارات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات، وقال إن هذه المكرمة السامية تؤكد حرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة على دعم المواطن وتوفير الحياة الكريمة له ولأسرته، معبرا عن سعادته بحصوله على قطعة الأرض في أبوظبي ليقيم عليها مسكن العمر.

وقال إنه متواجد حاليا في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وإن «البيان» هي أول من بشره بحصوله على قطعة الأرض، داعيا الله عز وجل أن يديم موفور الصحة والسعادة على قائد مسيرتنا المباركة الشيخ خليفة وإخوانه شيوخ الإمارات الذين نكن لهم كل محبة وتقدير واعتزاز.

وقال سالم القبيسي إن هذه التوجيهات الكريمة زفت البشرى إلى العديد من ابناء الوطن ونحن نستقبل عيد الأضحى المبارك ليصبح العيد عيدين بفضل الله وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تجعل من رفاهية المواطن في قائمة الأولويات وتؤكد في كل مرة أن رفعة أبناء الوطن وتوفير حياة كريمة لهم هو الشغل الشاغل لها.

وأشار إلى أن دخوله ضمن قائمة المستفيدين من منحة الأراضي السكنية ضمن 1180 مستفيدا في إمارة أبوظبي أثلج صدره وبعث الفرحة في نفوس الأبناء، مؤكدا أن أبناء الوطن عليهم مسؤولية كبيرة في رد الجميل لدولتهم وقيادتهم الرشيدة، وذلك عبر التفاني والإخلاص في العمل، ومضاعفة الإنتاج وتجويد الأداء، ما يسهم في تطوير أداء مختلف القطاعات، ما يصب نحو دعم مسيرة تنمية ونهضة شاملة في مختلف أرجاء الدولة.

واكد ان ما وصلت اليه الامارات من سمعة طيبة ونجاحات متقدمة بين دول العالم انما يأتي بفضل من الله سبحانه وتعالى اولا ومن ثم بفضل الاب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله والحكام المؤسسين اضافة الى النهج الذي سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما حكام الامارات.

وأضاف المهيري ان هذه المكارم ليست جديدة على حكومتنا الرشيدة وقادتنا الذين عودونا على هذه المبادرات التي من شأنها ان تسهم في رفعة المواطن وتحقيق الاستقرار والرفاهية له ولأسرته.

وأكد ان توفير الاراضي السكنية يعتبر من الاولويات الحياتية وبالتالي حرصت القيادة على توفيرها للمواطنين الامر الذي ينعكس على المجتمع بشكل عام، مشيرا الى ان مبدأ القيادة المواطن اولا وهو منهج عمل تعتمده في كافة المجالات.

وأشار الى انه بفضل هذه المبادرات والمكارم اضحى شعب الامارات من اسعد الشعوب على الارض الامر الذي يجب ان يقابل بالامتنان والشكر والعمل على رفعة الوطن وتحقيق طموحات القيادة والارتقاء بالعمل والانجاز والابتكار.

فرحة غامرة

قال محمد عبدالله محمد حميد المهيري انه استقبل خبر حصوله على الارض السكنية بفرحة غامرة خاصة وان توفير هذه الاحتياجات مثل الارض والمسكن يعتبر من الامور الاساسية التي تسهم في استقرار الاسر.

وأكد أن الرضى والسعادة التي يتمتع بها الاماراتيون تأتي نتيجة لما يحظون به من حياة رغيدة ورفاهية في جميع مجالات الحياة، حيث وفرت لهم القيادة الرشيدة كافة الوسائل لتحقيق الابداع والانجاز سواء في التعليم او العمل او غيرها من مجالات الابداع حيث وفرت المسكن والتعليم المجاني والفرص الوظيفية والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وغيرها الكثير من الاحتياجات.

وقال ان الدولة اهتمت بكل شريحة من شرائح المجتمع ووفرت لهم كل ما يمكن ان يسهم في تحقيق رفاهيتهم وتطورهم وفق خطط مدروسة ومنهجية تراعي طبيعة ومتطلبات كل فئة.

تقدير

ناصر المنهالي: نشعر بالفخر لاهتمام القيادة بنا

هنأ الملازم ناصر حمد محمد المنهالي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات وأولياء العهود وأبناء دولة الإمارات بمناسبة عيد الأضحى السعيد وقال نحمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها على شعب الإمارات، ووفق الله حكامها الأبرار الذين يسيرون وفق منهج مؤسس الدولة وبانيها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيب ثراه.

وقال إن المواطن عندما يجد الاهتمام الكبير الذي يوليه حكامنا يشعر بالفخر ويملؤه الاعتزاز والثقة في النفس لأنه ينتمي إلى دولة الإمارات التي تحتفي بمواطنيها سواء في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن شباب الوطن مستمرون في عطائهم وجهودهم في خدمة هذا الوطن الغالي الذي لم يبخل على أبنائه بالغالي والنفيس.

وأضاف: بفضل الله ثم بفضل حكامنا يحظى المواطن الإماراتي بكل حب وتقدير من القيادة الرشيدة التي تضع تنمية المواطن وتحسين معيشته وتحقيق الرفاهية له ولأسرته ضمن أهم أولوياتها وتعمل ليل نهار على تحقيق ذلك حيث وفرت له التعليم داخل وخارج الدولة ووفرت له أرقى الخدمات الصحية وفرص التوظيف المتميزة.

عطاء

عبدالله الهاشمي: نعتز بقيادتنا

قال عبدالله السيد احمد عبدالله الهاشمي إن قيادة الدولة الرشيدة تحرص على توفير كافة احتياجات المواطنين من تعليم ومسكن وصحة وغيرها لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وهو الامر الذي يدفعنا الى الاعتزاز بقيادتنا ودولتنا لنقدم لها المزيد من البذل والعطاء.

واجب

خالد العلي: نفدي مكتسباتنا بأرواحنا

دعا خالد سليمان العلي الله عز وجل أن يديم موفور الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة – حفظه الله- وعلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وعلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب الإمارات ورفع إلى سموهم أسمى التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وقال: نحن شباب الإمارات سنعمل بكل جد على الحفاظ على مكتسبات مسيرتنا الحضارية التي بلغت عنان السماء وستكون دماؤنا وأرواحنا فداء لهذه الأرض الطيبة وفداء لحكامنا وشيوخنا.