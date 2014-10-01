2.60 مليار درهم مساعدات الإمارات للاجئي 71 دولة في العالم

أكدت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للاجئين في مختلف دول العالم خلال الأعوام من 2009 وحتى منتصف 2014 بلغت نحو 2.60 مليار درهم تم توجيهها للاجئين والنازحين داخلياً في نحو 71 دولة ومنطقة في العالم بغية تقديم الدعم وقنوات الإغاثة للمنكوبين والمشردين عن ديارهم نتيجة لتفاقم الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان.

وأكدت وزارة التنمية والتعاون الدولي في تصريح صحافي أمس لمناسبة مشاركتها في الدورة الخامسة والستين للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي عقدت في مقر المفوضية في جنيف أن آلية توجيه وتوزيع المساعدات الإماراتية للاجئين في دول العالم اتسمت بالشمولية لتغطي قطاعات متعددة كالغذاء والمياه والصرف الصحي والإيواء وخدمات الرعاية الصحية ومكافحة نزع الألغام وخدمات الدعم والتنسيق وقطاعات أخرى.

ويهدف الاجتماع الدوري للمفوضية لتحديد رؤيتها الاستراتيجية للعام المقبل واستعراض التحديات التي تواجهها المفوضية اليوم والجهود اللازمة لتلبيتها كبيئة التشغيل وما يرتبط بها من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية نتيجة لاستمرار ارتفاع مؤشرات النزوح القسري العالمي وحالات الطوارئ وأوضاع اللاجئين والمساهمات الأساسية من الدول المضيفة وحماية اللاجئين وانعدام الجنسية والشراكة والتنسيق ومنع نشوب الصراعات.

كما ناقش الاجتماع أوضاع اللاجئين في أفريقيا والأزمات الناتجة عن النزاعات العسكرية في المناطق المختلفة للعالم وقضايا اللاجئين فضلاً عن المسائل الإدارية.

وضم الوفد راشد سالم الشامسي مدير إدارة تنسيق المساعدات بوزارة «التنمية والتعاون الدولي» وشيماء آل علي مدير إدارة الشؤون والبرامج التنموية بالوزارة.