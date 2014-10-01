أنور قرقاش: مريم المنصوري نتاج تجربة إماراتية ناجحة في التمكين

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن مريم المنصوري نتاج تجربة إماراتية ناجحة، أتاحت للمرأة فرصتها وكسرت النمطية التي خلقها الغرب للمرأة في العالم العربي، وأضاف معاليه في تدوينه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مفنداً المزاعم الإخوانية وكلام بعض المنظمات الغربية بأن أسرة مريم المنصوري تبرأت منها، أضاف بأن ابنة الإمارات أعطيت الفرصة فأبدعت وتفوقت وهي حصيلة رؤية متقدمة.

واختتم قرقاش تدوينه بالتأكيد على أن هناك مريم المنصوري في مجالات الحياة في الإمارات، فالمرأة شريكة الرجل في الوطن حقوقاً وواجبات، وأداؤها وإخلاصها في العمل مصدر فخر واعتزاز، حيث دوّن معاليه قائلاً: «ادعت مواقع إيرانية أن مريم المنصوري إيرانية وكذبت مواقع إخوانية أن أسرتها تبرأت منها، والحقيقة أن مريم نتاج تجربة أتاحت للمرأة فرصتها، وادعت منظمات غربية أن الإمارات تسلط الضوء على مريم والحقيقة أنها كسرت النمطية التي خلقوها للمرأة في عالمنا، فوقفوا مستغربين ومذهولين.

تمكين

وقال معاليه: مريم المنصوري هي نتاج لتجربة إماراتية ناجحة في تمكين المرأة، هي وأخواتها من الإنجازات الأكبر، أعطين الفرصة فأبدعن وتفوقن، ونحن نفتخر بهن، مريم المنصوري وأخواتها العاملات في شتى المجالات حصيلة رؤية متقدمة، وهذه الأجيال النسوية حصاد رهان ناجح يحترم المرأة وعملها وإبداعها.

هناك مريم المنصوري في كل مجال في الإمارات شركاء في الوطن حقوقاً وواجبات، وأداؤهن وإخلاصهن في عملهن مصدر فخر واعتزاز، فهنيئاً لنا هذا المكسب».

إرث

إلى ذلك أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن احتفاء الإمارات بتكريم الشيخ صباح الأحمد، قائداً للعمل الإنساني، احتفاء بالكويت وقيادتها وأهلها وعطائها، واحتفال بإرث مشترك خير يجمعنا.