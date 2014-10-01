ولى العهد السعودى والرئيس السودانى يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

بحث الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودى بجدة مساء اليوم، والرئيس السودانى عمر حسن البشير العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في المجالات كافة .

ونوه الرئيس السوداني بالجهود المتميزة والمستمرة من المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتوسعات والتطورات التي تشهدها ، بالإضافة إلى ما يحظى به ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم من اهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في تسهيل أداء مناسكهم في جوٍ من الراحة والاطمئنان .

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص زوزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

فيما حضر من الجانب السوداني وزير رئاسة الجمهورية صلاح الدين خير ووزير الدولة بالخارجية الدكتور عبيدالله محمد .

أ ش أ