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أخيرا.. صلاح في دوري أبطال أوروبا بقميص تشيلسي

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أخيرا.. صلاح في دوري أبطال أوروبا بقميص تشيلسي أخيرا.. صلاح في دوري أبطال أوروبا بقميص تشيلسي

محمد صلاح أخيرا يلعب في دوري أبطال أوروبا بقميص تشيلسي.. بعد عام وقليل من انضمامه لفريق الدوري الإنجليزي.

صلاح حين انتقل إلى تشيلسي في يناير الماضي، غاب عن مباريات الفريق اللندني في دوري أبطال أوروبا.

ذلك كون اللاعب شارك في دوري الأبطال خلال هذا الموسم المذكور مع بازل، قبل الانتقال إلى تشيلسي.

لهذا لم يستطع تشيلسي قيد النجم المصري في قائمته الأوروبية.

وهذا الموسم، غاب صلاح عن تشيلسي في أول مباراة للبلوز بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام شالكه الألماني.

ثم جاء لقاء سبورتنج لشبونة، ثاني مباراة لتشيلسي في دوري الأبطال هذا الموسم، ودخل كبديل مع الدقائق العشر الأخيرة من عمر الموقعة.

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