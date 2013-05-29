سفير سوريا بلبنان: "الجامعة العربية" دائرة الأذى على بلادنا

قال السفير السورى فى لبنان على عبد الكريم على، إن الجامعة العربية أخرجت نفسها من دائرة الفعل وصارت فى دائرة الأذى والعدوان ليس فقط على سوريا وإنما على الجامعة العربية ذاتها وعلى القضايا العربية.

ودعا عبد الكريم، فى تصريح له عقب لقائه اليوم وزير الخارجية اللبنانية عدنان منصور، الدول التى تغار على الكرامة القومية والحضور العربى أن يكون لها مراجعة وموقف يخدم القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المهدد وقضية سوريا التى يجرى العدوان عليها واستقدام المسلحين من جنسيات متعددة بغطاء دولى وفى ظل تزوير للحقائق.

واعتبر أن العدوان على سوريا يشكل عدوانا على كل المنطقة والأمة كلها ويراد من استهدافها محو المقاومة وإضعافها على امتداد الوطن العربى كله لاسيما المقاومة اللبنانية التى كانت علامة فارقة فى استعادة الأرض.

وأكد عبد الكريم أن سوريا هى الحاضنة للمقاومات وهى الدولة العربية الوحيدة التى رفضت التفريط بحقها وسيادتها والتنازل عن مشروعية الحقوق الفلسطينية والتسليم باحتلال العراق والإذعان للإملاءات الأميركية، وبالتالى فإن المقاومة تدرك أن هذا العدوان يستهدف الجميع ويستهدف المقاومة بالدرجة الأولى، كما يستهدف سوريا التى بانتصاراتها على الأرض وبتماسكها جيشا وشعبا جعلت أصحاب الآراء المعادية يهجمون عليها وعلى المقاومة.

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