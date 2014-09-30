لقطة المباراة - صلاح يهدر انفرادا تاما أمام سبورتنج لشبونة

أهدر المصري محمد صلاح جناح تشيلسي فرصة إحراز هدفه الأول هذا الموسم بعد أن سدد في حارس سبورتنج لشبونة وهو منفرد به خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
ودخل صلاح بديلا في الدقائق الأخير بدلا من أزار، قبل أن يمرر فابريجاس تمريرة رائعة انفرد على إثرها صلاح الذي تخلص بسرعته من رقيبه قبل أن يصبح في مواجهة باتريشيو حارس لشبونة ويسدد في جسده.
وظهرت ملامح الحسرة على جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بعد إهدار صلاح لفرصة الهدف الثاني الذي كان سيقتل المباراة تماما.
جدير بالذكر أن محمد صلاح لم يسجل أو يصنع أي هدف مع تشيلسي هذا الموسم بعد أن فشل في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.