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ياسمين رئيس تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان بالسويد

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ياسمين رئيس تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان بالسويد ياسمين رئيس تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان بالسويد

بوستر فيلم فتاة المصنع – أرشيفية

حصدت الفنانة  ياسمين رئيس جائزة أفضل ممثلة  عن فيلم فتاة المصنع وذلك خلال أحداث مهرجان مالمو بالسويد.
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فيلم “فتاة المصنع” هو من إخراج   المصري حديث الجنسية، محمد خان ، وبطولة كل من ياسمين رئيس، وهانى عادل، وسلوى خطاب، وسلوى محمد على وابتهال الصريطى، مع مجموعة  من الوجوه الجديدة.

تسلم النجم خالد أبوالنجا، الجائزن نيابة عن ياسمين رئيس خلال تسليم جوائز مهرجان مالمو.

وتدور أحداث الفيلم حول “هيام”، وهى فتاة فى الواحد والعشرين ربيعا، تعمل كغيرها من بنات حيّها الفقير فى مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة بدون أن تدرى أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من الحب ويخبئ رأسه فى رمال تقاليده البالية والقاسية.

يشار إلي ان هذه المرة الثانية، التي تحصل عليها ياسمين رئيس علي جائزة في أحد المهرجانات الدولية إذ كانت المرة الأولي في مهرجان أبوظبي.

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