بعد وقفة عن العمل .. هل تنجح نقابة الممثلين فى ترويض فرس الرهان الجامح «محمد رمضان»؟

تقرير_مصطفى حمزة

تحول”محمد رمضان” إلى فرس الرهان الذى يتسابق عليه غالبية المنتجين،هو أمر طبيعى جدا مع إرتفاع أسهمة عقب فيلم”قلب الأسد” ،ومسلسل “إبن حلال” مؤخرا، لكن ما يثير القلق على شعبية ونجومية الفنان إبن ال26عاما،هو تكرار خطأ التعاقد على أكثر من عمل بتوقيت واحد.

فقبل ان تصدر نقابة المهن التمثيلية قرارها بإيقافه ،تورط محمد رمضان ،بأكثر من أزمة مشابهة لتلك التى أوقع نفسه بها مع المنتجان محمد سمير وصادق الصباح .

والطريف هنا أن فيلم “واحد صعيدى” الذى يدخل به محمد رمضان سباق أفلام عيد الآضحى ،مر بظروف وقضية مماثلة ،حيث دخل النجم الشاب مع المنتج أحمد السبكى فى خلافات عديدة وقت تصوير فيلم ” قلب الأسد ” بسبب قيام رمضان باستكمال تصوير فيلم قديم له ” اسمه ” هي واحده ” كان يتبقي له فيه عده ايام وهو من انتاج عبد الواحد العشري وإخراج اسماعيل فاروق ،وكان رمضان قد وقع عقد هذا الفيلم وبدأ في تصويره قبل نجاحه في فيلمي الألماني وعبده موته، حتي أن السبكي استبعد بسبب هذه المشكلة المخرج اسماعيل فاروق وقام كريم السبكي باستكمال فيلم ” قلب الأسد ” .

وبعد هدوء الموقف إشترى المنتج وليد صبري فيلم ” هي واحده ” من الراحل عبد الواحد العشري قبل وفاته وتم تعديل مشاهد كثيرة فيه وتصويرها مرة اخري وتم تغيير الاسم إلى ” واحد صعيدي ” ليكون الفيلم جاهز للعرض ،وهو ما فجر الصراع من جديد بينه وبين أحمد السبكي

كما سبق ووضع رمضان المسؤولين فى قطاع الانتاج بمدينة الانتاج فى ورطة .. فبعد ان تم التعاقد معه على القيام ببطولة مسلسل “الركين” ، وتم الاعلان عن التعاقد ،وتحديد موعد التصوير فى استديو القصر باستديوهات المدينة ،إلا أن مؤلف ومخرج العكمل جمال عبد الحميد فوجىء فى اول يوم تصوير بعدم حضور رمضان وتسبب فى دربكة شديدة للجميع،وذلك على الرغم من انهم لبوا كل طلبات رمضان واهمها الموافقة على اجره وهو 2 مليون جنية .

واكتفى محمد رمضان وقتها باصدار بيان اعلامى قال فيه انه شديد الانشغال بتصوير فيلم “قلب الاسد”الذى يحصل على معظم وقته وانه لن يستطيع التوفيق بين المسلسل الذى سيلعب بطولته المطلقة لاول مرة وكذلك الفيلم الذى يحتاج مجهود كبير لصعوبة تصوير مشاهده ،وانه اعتذر عن القيام ببطولة المسلسل للمسئولين عن مدينة والانتاج والمخرج الكبير جمال عبد الحميد وانه يتمنى العمل معهما فى المستقبل القريب

و ان كانت كل المؤشرات أوضحت ان المنتج احمد السبكى هو من قام بالتاثير على محمد رمضان بالاعتذار حيث ان من المقرر عرض فيلمه “قلب الاسد “فى عيد الفطر اى بعد انتهاء عرض المسلسل ، وقد تؤدى الشخصية التى سيؤديها فى حالة فشلها الى سقوط الفيلم

وفى الازمة الآخيرة التى بطلها المنتج محمد سمير وقع الفنان الشاب عقدا يقضى بحصوله على 12 مليون جنيه ليلعب بطولة مسلسل لرمضان 2015، غير أن رمضان الذى وقع العقد وهو فى كامل قواة العقلية نسى تماما، أن ثمة تعاقدا آخر كان قد وقعه مع المنتج اللبنانى صادق الصباح، يقضى بتقديم مسلسل جديد بعد مسلسلهما الأخير “ابن حلال”، وبالفعل استقرا على اسم المسلسل “ولاد محروسة” كتبه حسين مصطفى محرم ويخرجه إسلام زكي.

ومن جهته أكد محمد رمضان أنه حاول أن يشرح للمنتج محمد سمير أنه متعاقد بالفعل مع صادق الصباح، وطالبه بتأجيل تنفيذ مسلسله لمدة عام، لكن سمير أبلغه أنه سيشكوه للنقابة، وهو ما حدث بالفعل وطالب المنتج بتعويض يبلغ 10 ملايين جنيه، وحاولت النقابة الاتصال برمضان، لكنه رفض الرد على جميع المكالمات، لذا قررت لجنة فض النزاع التى يرأسها الفنان سامى مغاورى إرسال رسالة نصية إلى محمد رمضان تخبره بموعد التحقيق، لكن رمضان لم يذهب، وربما لن يذهب رغم تحذير النقابة له بأنه ستوقفه عن العمل.