البنتاجون: الضربات الجوية أجبرت داعش على تغيير بعض تكتيكاته

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” الأدميرال جون كيربي اليوم أن الطائرات الامريكية ودول التحالف نفذت حتى الآن نحو 310 ضربات جوية ضد مواقع ما يسمى بتنظيم داعش في كل من العراق وسوريا. وأضاف كيربي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الطائرات البريطانية انضمت اليوم لأول مرة لجهود التحالف الدولي حيث نفذت ضربتين جويتين ضد داعش شمال غرب العراق تدعيما لجهود القوات الكردية في التصدي للتنظيم الإرهابي.

وقال المسئول الأمريكي إن الأهداف التي تم إصابتها حتى الآن تركزت في المنطقة المحيطة ببغداد والفلوجة بالإضافة إلى عدة مناطق عبر شمال ووسط العراق وكذلك شرق وشمال سوريا بما في ذلك حلب والرقة وحتى المناطق الحدودية مع تركيا.

وأكد كيربي أن الطائرات الأمريكية تقوم باختيار أفضل الأهداف بعناية من أجل تعظيم نتائج الضربات الجوية وتقليل حجم الخسائرعلى قدر الإمكان.

> وقال إن العمليات الموجهة ضد داعش تتحلى بالصبر والعناية والدقة من أجل تحقيق أفضل النتائج، موضحًا أن الضربات الجوية تمكنت من إجبار عناصر تنظيم داعش على التغيير من تكتيكات التنظيم ووسائل اتصالاته والقيادة والسيطرة وهو ما تراه وزارة الدفاع الأمريكية أنه أحد عناصر نجاح الضربات التي تم تنفيذها حتى الآن.

غير أن المتحدث العسكري الأمريكي اعترف بأن داعش مازال يمثل مصدر تهديد كبير، مؤكدًا ضرورة مواصلة الضغوط على التنظيم الإرهابي من الجو بالإضافة إلى جهود القوات العراقية والكردية على الأرض من أجل الحد من قدراته والقضاء عليه.

أ ش أ