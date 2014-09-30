«مؤتمر من ينظم الشئون الدينية للمسيحيين»: نأخذ حقوقنا باعتبارنا مواطنين مصريين

طالبت كريمة كمال الكاتبة الصحفية، الدولة أن تنظر بشكل مختلف للأقباط وأن يكون هناك قوانين مدنية تنظم العلاقه بين الأقباط والدولة إن المادة الثالثة من الدستور هى فخ وأن كان البعض يراها انها فى صالح الاقباط الا انها تجعل الاقباط داخل الكنيسة فقط .

وأكدت فى مؤتمر “من ينظم الشئون الدينية للمسيحيين..لائحة انتخاب البطريرك نموذجًا” والذى ينظم تحت رعاية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن لائحة 38 للأحوال الشخصية لم تكن تسمح بالطلاق، وإنما كان يسمح للطلاق بعد مرور سنوات كثيرة ففى حالة هاله صدقى، والتى قيل إنها حصلت على الطلاق مجاملة حصلت على الطلاق بعد عشر سنين.

كما ان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بالغاء المحاكم الملية والتى كانت تفصل فى هذ القضايا ، وبعد ذلك جاء قرار البابا شنودة بتعديل لائحة 38 لتقتصر الطلاق فى حالة ” الزنا ” ومن هذه اللحظه المشكله أصبحت تجرى بسرعه وتتراكم واصبحت مسالة صعبه .

ولفتت الى أن الإحوال الشخصية للأقباط ليست خاصه بهم فقط فهى مرتبطه بما يسمى الفتنه الطائفية ليصبح تغيير الدين المخرج الوحيد للمتضررين من هذا التعديل للخلاص من زواج لتعيد لنا بعد فترة قضية العائدين للمسيحية والتى أثارت ضجه كبيرة ، وما حدث فى جبل الطير أكبر دليل على ذلك .

وأشارت الى أن صعوبة هذه القضايا ترجع الى غياب الحقيقة وأصبحنا نسمع مظاهرات تطالب بعودة ” اختنا كاميليا واختنا عبير ” ، واستطردت مازحه قائلة : لم نسمع أن امظاهرات خرجت للمطالبه ب ” أخ ” كلهم يطالبون بعودة سيدات وفتيات ويعيد الى ذهنى فكرة ” السبايا “المرتبطه بانتشار أفكار الجماعة الاسلامية فى الصعيد.

هذا وأشار إسحق إبراهيم، الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى ان لائحة انتخاب البطريرك الجديدة التي تم إقرارها، لم تكن ديمقراطية لعدة أسباب، فاللجنة المشرفة على انتخابات البابا تواضروس الثاني، مكونة من 18 شخص 9 من الأساقفة و9 من اعضاء المجلس الملي وهيئة الأوقاف، وقاموا بعمل “درافت” للمجمع المقدس والذي اعتمده، لكن لم يشارك في إعدادها كل أعضاء المجلس الملي المكون من 24 عضو.

مؤكدا أن هناك إيجابية في اللائحة الجديدة، حيث أن رئيس الجمهورية يعتمد البابا الجديد بعدما كان ” يعين” وهذا مؤشر لاستقلال الكنيسة، ولكن هناك عدة سلبيات وغموض في اللائحة، مثل شروط المرشحين فيها أن المرشح بأن الأب والأم أرثوذكسيين، وحسن سير سلوك عائلته، وعدم ترشيح أساقفة الإيبارشيات إلى للضرورة القصوى، وهذا غموض.

وأكد إبراهيم، أن من مواد التمييز في اللائحة هو تشكيل قاعدة الناخبين، والذين يتم اختيارهم عبر رجال الدين الذين سيأتون بالمقربين لهم، فاللائحة بها تمييز مهني لأنها تضمنت وظائف معينة مثل رئيس تحرير وليبس صحفي، وكذلك في الترتيب الوظيفي مثل يريدون وكلاء نيابه دون غيرهم أو رتبة عميد ولواءات فقط، وأيضا تمييز على مستوى النوع، مثل أعطى الحق لجميع المكرسين حق الانتخاب ولم يعطه للمكرسات، وأيضا في إجراءات التصويت هناك ثلاثة مأخذ ، مثل السماح بالتصويت بالإنابة اي التوكيل فممكن الشخص يصوت بديلا عن أكثر من شخص، والتصويت لم يرتبط بنسبة الحضور، ولم يرتبط مثلا بحضور النصف وهكذا لضمان وجود عدد كبير من الناخبين، وأخيرا القرعة الهيكلية ، ففي تاريخ الكنيسة 118 بطريرك لم يأت بها إلا 11 فقط

وأوضح، أن المادة الثالثة مرتبطة بعدة تشريعات منها الأحوال الشخصية و واختيار القادة الدينيين مثل البابا، وإنشاء طوائف جديدة، لذا فنص المادة غير واضح فأول محك للتفسير هو إقرار لائحة انتخاب البطريرك،

> ولفت كمال زاخر، منسق التيار العلماني بالكنيسة إلى أننا في مرحلة شديدة الارتباك لوجود من يحاول أن يجرنا إلى دولة دينية وإن كان يحاول الالتفاف على المفهوم

> وأوضح أن المادة الثالثة مادة مرتبكة، ووجودها مثل عدمها لأنها لا تعطي الإكليروس سلطات وقال “سنواجه مشكلة حقيقية عن تفصيلها في قوانين، موضحا أن هناك فرق بين اختيار القيادات الدينية وبين الأحوال الشخصية، وتسائل: ماذا لو تصادمت شرائع المسيحيين مع الشريعة الإسلامية في العبادات؟ لافتا إلى أن هناك صدام بين المسيحية والإسلام في العقائد الأساسية، وأن الذي ينظم عدم تصادم الخلاف هو القانون، وتساءل: ماذا سنفعل مع القانون الذي يخرج من هذه المادة؟

> وأضاف لا نطالب بحقوق للأقباط، ومن سيطالب من الأقباط ذلك سنقول له انتظر وراجع علاقتك ببلدك، موضحا “جميعنا نريد حقوقنا كمواطنين مصريين، ونستطيع أخذ حقوقنا باعتبارنا مواطنين مصريين”.

> وأوضح أن أخطر ما يمس قضايا الأقباط هو الرهان على الزمان، ودائما ينتهي بجلسات الصلح العرفية بشكلها المعروف ويتم ترحيل المشكلة بدلا من حلها، وطالب بمواجهة المشكلات وتسميتها باسمها.