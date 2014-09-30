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14 عام على استشهاد «درة فلسطين».. مراسل قناة فرنسية يرصد لحظات الأغتيال.. وإسرائيل «لم يُقتَل»

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الطفل محمد الدرة يختبىء خلف والده

كتبت: هاجر محمود

فى مثل هذ اليوم منذ 14 عامًا، «رصاص يتطاير دون رحمة.. طفل يختبىء خلف والده.. أب يعجز عن فعل أي شيء.. فلذة كبده يموت بين يديه»، يوم سيظل متجسدًا فى ذاكرة الوطن العربى كله.. يوم استشهاد «محمد الدرة»، في اليوم الثاني من الانتفاضة الثانية للأقصى

«محمد» الطقل البالغ من العمر اثنتي عشرة عامًا، يسير بجوار والده بشارع صلاح الدين بقطاع غزة، ويختبئا خلف برميل إسمنتي  بعد وقوعهما وسط تبادل إطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن الفلسطينية، تلك اللحظات التى رصدتها عدسة المصور الفلسطيني طلال أبو رحمة المراسل لدى قناة فرانس2

 

الدرة لوالده : «شد حيلك يابا ماتخفش منهم »

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والد الشهيد محمد الدرة

يقول جمال الدرة والد الشهيد : «حاولت أن أحمى أبنى بكل قواى .. الرصاص أخترق كل يدى اليمين… ولكن أصيب بأول طلقة فى رجله اليمين فصرخ أصابونى الكلاب، إلى أن فؤجئت بخروج الرصاص من ظهره »، وأضاف أن أخر كلماته «شد حيلك بابا مانخفش منهم » .

«45 دقيقة» تحت خط النار

استمر الرصاص يطلق بكثافة، من الجانبين لمدة 45 دقيقة، من الجانبين الإسرائيليى والفلسطينى، وكان والد الدرة، يشير لهم بالتوقف عن اطلاق الرصاص ولكن دون استجابة، مما يؤكد ان إطلاق الرصاص لم يكن بشكل عشوائي ولكن هناك تعمد على جميع الأحياء في المنطقة.

 

مشهد أبكى العالم… وإسرائيل تتبرأ

مقتل محمد الدرة

مقتل محمد الدرة

«رمز الانتفاضة الفلسطينية» الذى اغتاله أعدائه، أبكى العالم بأسره، إلا أن تل أبيب، حاولت إلصاق هذه الجريمة، برجال المقاومة الفلسطينية، إلا أن العالم أجمع أدان الجانب الإسرائيلى فى هذه الجريمة .

وخرجت التظاهرات فى كل أنحاء والدول العربية تندد بالعدوان الإسرائيلى وتمنى كل طفل أن يهب لينقذ  الدرة وتمنى الباقين ان يمتلك قوة خارقة ليقضي بها على عدونا الصهيوني . 

وفي بادىء الأمر،أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية، تحملها المسؤولية، كما أبدت إسرائيل في البداية، أسفها لمقتل الصبي، ولكنها تراجعت عن ذلك، عندما أشارت التحريات إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما لم يطلق النيران على الدرة، وعلى الأرجح أن الفتى قتل برصاص القوات الفلسطينية

وذكر ثلاثة من كبار الصحافيين الفرنسيين الذين شاهدوا لقطات من الخام في عام 2004، أنه لم يتضح من اللقطات وحدها أن الصبي لقى حتفه، وأن قناة فرانس2 حذفت عدد قليل من الثواني الأخيرة، والتي يظهر فيه الصبي وهو يرفع يده عن وجهه.

وفي عام 2005،صرح رئيس تحرير غرفة الأخبار بالقناة، أنه لا يمكن لأحد أن يحدد على وجه اليقين من الذي أطلق النيران، ولكن ذهب معلقون آخرون من بينهم مدير مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، بالقول أن المتظاهرين الفلسطينين قاموا بتنظيم هذا المشهد. وبعد إجراءات قانونية مطولة، أدين فيليب كارسنتي، المعلق الإعلامي الفرنسي، بالتشهير بقناة فرانس2، واتهامها بالتلاعب في مادة الفيلم.

وأصدرت محكمة الاستئناف بفرنسا حكمها النهائي في قضية التشهير بالقناة الفرنسية في 26 يونيو 2013، حيث أدانت كارسنتي بالتشهير وألزمته محكمة الاستئناف في باريس بدفع غرامة قيمتها 7.000 دولار. وجاء الحكم النهائي للمحكمة الفرنسية برفض إصدار كارسنتي، الذي وصف فيه مقتل محمد الدرة بأنه” عملية نظمها المتظاهرون الفلسطينيون”.

عائلة محمد الدرة أمام قبره

عائلة محمد الدرة أمام قبره

تحقيق إسرائيلى:  محمد الدرة لم يُقتَل

وطالبت إسرائيل القناة الإسرائلية بعد 13 عاما من مقتل الدرة، بتعديل تقريرها، وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أمر في شهر سبتمبر الماضى  بإجراء تحقيق في الحادث، وصدر عن التحقيق تقرير توصل الى أن الصور التي بثتها قناة قناة فرانس 2 واتهامها جنودا إسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل الفتى قد سبب ضررا لصورة إسرائيل في العالم، وشجع الهجمات التي نفذت ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية.

وتوصل التقرير الى ان التحقيق في تقرير فرانس 2 لم يقدم أي دليل على أن الرصاصات التي تسببت في مقتل الدرة وجرح والده كان مصدرها جنود إسرائيليون، وان احتمال ذلك ضئيل، كما شكك فى إصابة الدرة بالرصاص أصلا، مطالبًا القناة الفرنسية بتعديل روايتها بشكل علني.

ومن جهتها، أعربت  قناة فرانس 2 عن رغبتها في المشاركة في أي تحقيق مستقل حول الحادث، وعبرت عن استعدادها للمساعدة في فحص رفات الفتى للتأكد من سبب الوفاة.

 

أبو رحمة : «رصاص قتل الدرة» خرجت من أبراج المراقبة الإسرائيلية 

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المصور الفلسطينى طلال أبو رحمة

 

«أجزم بحكم خبرتي الطويلة في تغطية مناطق الأحداث الساخنة، أن الطلقات التي أودت بمحمد الدرة وأبيه كانت من أبراج المراقبة الإسرائيلية، وأن الطفل قد قتُلَ عمداً»..هكذا أكد المصور الفلسطينى طلال أبو رحمة، موضحًا أن المراكز الفلسطينية لم تكن مصدر طَلَقَات الرَّصاص .

وكان الشاعر الفلسطينى الكبير محمود درويش قد رثى الطفل محمد الدرة فى قصيدة طويلة بعنوان «محمد» قال فى موضع منها:«يعشعش فى حضن والده طائرا خائفا.. من جحيم السماء، احمنى يا ربى.. من الطيران إلى فوق! إن جناحى صغير على الريح.. والضوء أسود.. محمد.. يريد الرجوع إلى البيت، من دون دراجة.. أو قميص جديد.. يريد الذهاب إلى المقعد المدرسى.. إلى دفتر الصرف والنحو، خذنى.. إلى بيتنا يا أبى..كى أعد دروسى.. وأكمل عمرى على شاطئ البحر، تحت النخيل..».

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