بالفيديو - هدف تيكي تاكا.. وميسي يتعادل مع رونالدو

تعادل ليونيل ميسي ساحر برشلونة مع كريستيانو رونالدو غريمه الازلي في ريال مدريد، وذلك في سباق الوصول للقب هداف دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

ميسي سجل هدفا في شباك باريس سان جيرمان، وذلك بعد 3 نقلات بين نيمار وأندريس إنيستا والساحر الأرجنتيني نفسه.

الهدف هو الـ68 في رصيد ميسي بدوري أبطال أوروبا، ليتعادل مع رونالدو الذي يلعب غدا مع ريال مدريد ضد لودوجوريتس البلغاري.

ويبتعد رونالد وميسي عن هداف المسابقة عبر تاريخها راؤول جونزاليس بـ3 أهداف فقط.

فراؤول سجل 71 هدفا في تاريخه بدوري الأبطال، والآن عرشه سينهار بالتأكيد قريبا على يدي ميسي ورونالدو.

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