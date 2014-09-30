أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - هدف تيكي تاكا.. وميسي يتعادل مع رونالدو

Google+ Print
بالفيديو - هدف تيكي تاكا.. وميسي يتعادل مع رونالدو بالفيديو - هدف تيكي تاكا.. وميسي يتعادل مع رونالدو

تعادل ليونيل ميسي ساحر برشلونة مع كريستيانو رونالدو غريمه الازلي في ريال مدريد، وذلك في سباق الوصول للقب هداف دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

ميسي سجل هدفا في شباك باريس سان جيرمان، وذلك بعد 3 نقلات بين نيمار وأندريس إنيستا والساحر الأرجنتيني نفسه.

الهدف هو الـ68 في رصيد ميسي بدوري أبطال أوروبا، ليتعادل مع رونالدو الذي يلعب غدا مع ريال مدريد ضد لودوجوريتس البلغاري.

ويبتعد رونالد وميسي عن هداف المسابقة عبر تاريخها راؤول جونزاليس بـ3 أهداف فقط.

فراؤول سجل 71 هدفا في تاريخه بدوري الأبطال، والآن عرشه سينهار بالتأكيد قريبا على يدي ميسي ورونالدو.

شاهد الهدف بالضغط على هذا الرابط..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!