زعيم علوى لبنانى يحذر من الأسوأ فى كل لبنان بعد المعارك فى طرابلس

قال الزعيم العلوى فى لبنان رفعت عيد بعد أسبوع من القتال بين جبل محسن العلوى وباب التبانة السنى فى طرابلس بشمال لبنان إن الجانبين يستعدان لمعركة جديدة وأن الأمور ستذهب نحو الأسوأ على صعيد كل البلاد.

وقال فى مقره المحصن فى جبل محسن والذى بدا أنه تعرض لكثير من إطلاق النار: "نعم يوجد مشكلة بين جبل محسن وجبهة النصرة والتكفيريين وهذا الخط كله وما يسمى بالجيش السورى الحر الذى نحن مرارا وتكرارا حذرنا أن الأمور ستذهب إلى الأسوأ."

وأضاف فى المكتب الذى انتشرت فيها صور بشار الأسد ووالده حافظ "نحن ذاهبون إلى الأسوأ، أنا لا أقصد فقط فى طرابلس أنا أقصد أنه على صعيد لبنان ذاهبون نحو الأسوأ. الانفجار سيكون من طرابلس ولكن إذا صدق الدولة لن تعالج وبجدية موضوع الإرهاب الذى جرى تصديره من سوريا إلى لبنان فى الفترة الأخيرة والذى كان يقتل الناس فى سوريا فان لبنان سيدفع الثمن كله بسنيته بشيعيته بمسيحييه بكل طوائفه.. سيدفع الثمن."