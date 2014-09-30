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جينيفر لوبيز تتعرض لحادث سير

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الثلاثاء 30-09-2014 17:10

تعرضت النجمة العالمية Jennifer Lopez لحادث سير بعد اصطدام شاحنة صغيرة كان يقودها سائق تحت تأثير الكحول.

وكان برفقة النجمة توأماها وصديقتها النجمة Leah Remini وابنتها .

وكانت Leah هي من تتولى القيادة في سيارة Jennifer على إحدى الطرق السريعة قرب ساحل الباسيفيك في ماليبو داخل ولاية كاليفورنيا.

وخرج الجميع من الحادث سالمين، حيث نشرت Jennifer على صفحتها الخاصة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أن طفليها التوأمين (6 أعوام) وابنة صديقتها ( 10 أعوام) لم يصابوا بأذى في الحادث.

يذكر أن الرجل الذي كان يقود الشاحنة فر هارباً، لكن عناصر الشرطة تمكّنوا من توقيفه بعد مسافة قصيرة ووجّهوا له تهمة الصدم والهرب والقيادة تحت تأثير الكحول.

 

 

 

 

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