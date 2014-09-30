انفصال الثّنائي إمارات رزق وحسام جنيد في ظروف غامضة

ضجّ الوسط الفنّي السوري بخبر انفصال الممثلة السّوريّة أمارات رزق عن زوجها المغنّي السّوري حسام جنيد، فيما لم يصرّح أي من الطّرفين عن أسباب الطّلاق إلى حدّ اللّحظة.

وكان الثّنائي رزق وجنيد قد قدّما برنامجاً فنيّاً مشتركاً خلال شهر رمضان الفائت "نوّرت سمانا" وكان واضحاً فيه انسجامهما ومحبّتّهما، وهو أكثر ما صدم جمهورهما بخبر الانفصال.

ومن المعروف أنّ الثّنائي تزوّجا بعد قصّة حب عاصفة، وأنجبا طفليهما "وطن"، فيما كانت إمارات متزوّجة في السّابق من المخرج السّوري يوسف رزق، لتنفصل عنه لاحقاً.