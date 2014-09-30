أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

انفصال الثّنائي إمارات رزق وحسام جنيد في ظروف غامضة

Google+ Print
انفصال الثّنائي إمارات رزق وحسام جنيد في ظروف غامضة انفصال الثّنائي إمارات رزق وحسام جنيد في ظروف غامضة

الثلاثاء 30-09-2014 18:23

ضجّ الوسط الفنّي السوري بخبر انفصال الممثلة السّوريّة أمارات رزق عن زوجها المغنّي السّوري حسام جنيد، فيما لم يصرّح أي من الطّرفين عن أسباب الطّلاق إلى حدّ اللّحظة.
وكان الثّنائي رزق وجنيد قد قدّما برنامجاً فنيّاً مشتركاً خلال شهر رمضان الفائت "نوّرت سمانا" وكان واضحاً فيه انسجامهما ومحبّتّهما، وهو أكثر ما صدم جمهورهما بخبر الانفصال.
ومن المعروف أنّ الثّنائي تزوّجا بعد قصّة حب عاصفة، وأنجبا طفليهما "وطن"، فيما كانت إمارات متزوّجة في السّابق من المخرج السّوري يوسف رزق، لتنفصل عنه لاحقاً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي