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حقيقة سحب الجنسية المصرية من باسم يوسف

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حقيقة سحب الجنسية المصرية من باسم يوسف حقيقة سحب الجنسية المصرية من باسم يوسف

الثلاثاء 30-09-2014 18:45

بعد ما قيل على لسان المحامي المصري خالد أبو بكر إن الإعلامي باسم يوسف توجه بإهانات للرئيس المصري عبد الفتاح في مطار القاهرة، حصلت على إثرها مشادات كلامية بينه وبين باسم شهد عليها العاملون في المطار، تردد على نطاق واسع إنه بناء على بلاغ تقدم للنائب العام سيتم سحب الجنسية المصرية من باسم، بل وقيل انه سيمنع من السفر وهو ما جعل باسم يرد ساخراً عبر تويتر نافياً بشكل ضمني هذا الكلام قائلاً "بلاغ بسحب الجنسية وطردي من البلاد وفي نفس ذات المومنت منعي من السفر. طب أزاي على رأي اطاطا الهي لا تكسب ولا تخسر وتفضل كده في الاوفسايد".

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سيدتي

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