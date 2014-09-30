شمس تردّ على أحلام:وصفتني بالرقاصة ما عندي أي مشكلة أنا أنثى ويليق لي

أطلق محبّو شمس هاشتاغ بعنوان: #الطقطاقة _ احلام_بيتك_من_زجاج ، هاجموا من خلاله أحلام ودافعوا عن فنانتهم، التي ردّت بدورها على هجوم أحلام عليها،

بعد أنّ وصفتها بالرقاصة خلال المؤتمر الصحفي لبرنامج "أراب أيدول" الذي عقد مساء السبت الماضي، وصرّحت بأنها لا تعرفها.

ومن ضمن التّغريدات التي كتبتها شمس رداً على أحلام: "وصفتني بالرقاصة وصرتي شريفة أثيوبيا، أنا عمري ما استخدم الله والدين لغش الناس"، وكتبت أيضاً: "وصفتني بالرقاصة ما عندي أي مشكلة إذا رقصت وغنيت أنا أنثى ويليق لي". كما تساءلت "وش دخلني انا في مؤتمرها في برنامجها تشتمني وتستهزء فيني وبكرامتي وبعدين اهي في رجل صحافي ولا مغرد ماوصفته انه شاذ؟".

وقامت شمس بنشر فيديو لأحلام من إحدى حفلاتها، وسألتها "أليس هذا رقصاً؟".

شمس ردّت على تغريدات محبيها، فقالت " يوم تقول عني لقيطة ويوم باكستانية ويوم بنت ليل ويوم رقاصة والله واجد".

كما قالت رداً على أحد المغردين قائلة "المصيبة لو بخاطبها على قدر العقل اموت ولا اسويها لانه خلايا العقل والمخ كلها سب وشتم وبذاءة".

بدوره، هاجم جمهور شمس الفنانة أحلام، وردّ عليها بتعليقات قاسية جداً، فمنهم من وصفها بـ"الزجاج المخدوش" والمتناقضة، والبعض الأخر دحض ادعاءها بأنها لا تعرف شمس في وقت كانت قد قصدتها سابقاً في منزلها مرّات عدّة، وذلك حسب ما ورد على حساب شمس في "تويتر".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"