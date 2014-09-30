نجوم الغناء في مصر يشعلون حفلات عيد الأضحى

يستعدّ عدد من نجوم الغنّاء في مصر لإحياء حفلاتهم في "ماراثون عيد الأضحى" المُزمع تنظيمه قريباً.

ففي ثاني أيام العيد، يسافر الفنان عمرو دياب إلى مارينا، حيث سيحيي حفلاً في "بورتو مارينا"، كما سيحيي الفنّان رامي صبري حفلاً في المكان نفسه. أما محمد منير فسيتواجد في "جولف بورتو مارينا" ضمن حفلات عيد الأضحى.

وفي اليوم الثاني أيضاً، تغني النّجمة اللبنانية ميريام فارس في مدينة ملاهي "دريم بارك".

من جانبها، تتوجّه الفنانة المصرية ساندي ثاني أيام عيد الأضحى، إلى "منتجع العيد السخنة" حيث تعاقدت على إحياء حفل في فندق "ستيلا دي ماري"، بينما يسافر الفنان تامر عاشور إلى مدينة الغردقة، حيث من المقرر أنّ يُحيي حفلاً غنائياً بـ"سنزو مول".

بدوره، يتواجد الفنان اللبناني وائل جسّار في مصر خلال أيام عيد الأضحى، لارتباطه بإحياء حفل في قاعة المركز الدولي للمؤتمرات، كما تشارك في الحفل نفسه الرّاقصة صافنياز والمغنية الشّعبية أمينة والمغني محمد سالم.

أما الفنان تامر حسني، فاختار القاهرة ليحيي فيها حفل العيد، وتحديداً في ستاد القاهرة.

وبعد غياب أعوام طويلة، يعود الفنان المصري مصطفى قمر لإحياء الحفلات، إذ تعاقد على إحياء حفل بمدينة الإسكندرية.

وتتوجه الفنانة ياسمين نيازي إلى الإسماعيلية حيث ستحيي حفلاً في منتجع "سبا سبورت".

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