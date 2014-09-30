آخر كلام... حفلات الكويت في عيد الأضحى للرويشد وشعيل والجوهر

رضخت شركات الإنتاج الفنّية في الكويت لقرارات وزارة الإعلام المفاجئة، بمنع المطربين العرب من المشاركة في حفلات عيد الأضحى في الكويت.

وبعدما كانت "روتانا" تستعد لتقديم حفلتين بمشاركة: ماجد المهندس، ووليد الشامي، وشذى حسون مع نجوم الكويت: عبدالله الرويشد، ونبيل شعيل ومطرف المطرف، اكتفت بتنظيم حفلة واحدة ثاني أيام عيد الأضحى بمشاركة نجوم الكويت فقط، علماً أن ماجد المهندس تعرّض لإصابة في قدمه منعته من المشاركة، والشامي وحسّون لم يسمح لهما بالغناء بعد صدور قرار شفوي يفيد بإقتصار الحفلات على الخليجيين فقط، دون مشاركة الأصوات النسائية العربية، وهو ما حصل في الحفلة التّي كان من المقرر أنّ تحيها الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر شركة "سوليتير"، والتي استبدلت بالسعودي عبادي الجوهر لإحياء حفلة ثالث أيام عيد الاضحى في فندق الجميرة، بمشاركة عدد من الأصوات الشّابة ومنها جاسم محمد وشيماء.

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