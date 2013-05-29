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المرزوقى: تونس عازمة على الاستفادة من التجربة التركية

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المرزوقى: تونس عازمة على الاستفادة من التجربة التركية المرزوقى: تونس عازمة على الاستفادة من التجربة التركية

أوضح الرئيس التونسى "منصف المرزوقي"، أن تونس ستتعلم الكثير من التجربة التركية وأن تركيا لن تبخل فى نقل خبراتها إلى بلاده لتستفيد منها.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها "المرزوقى"، أثناء مأدبة غداء أقامها على شرفه "صادق ياقوت" رئيس البرلمان التركى بالوكالة.

وأعرب "المرزوقى"، عن سعادته لوجوده فى "المكان الذى يعبر عن سيادة الشعب التركى"، مشيراً إلى أن مسيرة التطور، التى انقطعت فى تونس، عادت لمتابعة طريقها بعد "ثورة الياسمين".

ومن جهته، أكّد "ياقوت" أن هناك فرص مشتركة تلوح فى أفق العلاقات الثنائية للبلدين، وأن الزيارات المتبادلة بين مسئولى البلدين تظهر مدى عمق العلاقات الثنائية وسرعة وتيرة تقدمها.

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