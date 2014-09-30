بالصور.. مؤسسة إبن خلدون تدشن “مهرجان من العين الي القلب” لأفلام حقوق الأنسان‎

نظم اليوم مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، بالمشاركة مع منظمة الكونجرس الإسلامي الأمريكي بتدشين الموسم الأول لمهرجان “من العين الى القلب ” لأفلام حقوق الإنسان .

تضمن الحفل تكريم الفائزين بمسابقة من العين للقلب الدولية وعرض للأفلام المشاركة بالمهرجان، بحضور داليا زيادة المدير التنفيذي للمركز وزينب السويج مدير الاقليمي لمنظمة الكونجرس الاسلامي الامريكي وبحضور عدد من صناع الافلام و الفنانين والمخرجين .

أكدت زينب السوجي المدير الإقليمي لمنظمة الكونجرس الإسلامي الأمريكي، أن حضورها اليوم بمثابة شرف كبير لها وأنها فخورة بصناع تلك الافلام .

وعلى الجانب الآخر أكد الناشط الحقوقي الأمريكي جين جيه انه فخور جدا لاختياره رئيسا لهذا المهرجان.

> كما أنه فخورا جدا لان صناع هذه الأفلام كلهم من الشباب لا يتعدى عمرهم 35 عاما و ” اشكر كل من حضرو اليوم وامل أن يقوم الحضور بمشاركة تلك الافلام ونشرها على نطاق واسع لنشر الثقافه ولا يكتفوا فقط برؤيتها.

و فى نهاية الحفل قام المقيمين علي المهرجان بتكريم عبدالله دينوار عن فيلمه الفائز بجائزه المهرجان الأولى والذي تدور قصته حول سمية وعمر شقيقان يعيشان في ظروف قاسية بأحد الشوارع المصرية إلا أن ذلك لم يمنعهم من الحلم بغد أفضل إلى أن تعرض عمر لحادثه

> وقامت زينب السوجيالمدير الإقليمي لمنظمة الكونجرس الإسلامي الأمريكي وجن جيه الناشط الحقوقي الأمريكي بتسليمه الجائزة ودرع المهرجان

> ومن ثم بدأ المركز في عرض الأفلام المشاركه في المهرجان بحضور عدد من المشتركين في المهرجان بافلامهم

> يذكر أن عدد الافلام التي شاركت 21 فيلما .

المراسل : عمر عبدالناصر