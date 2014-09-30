وفد من قومى الطفولة يتابع حالة الطفلة رحمة بكفر الشيخ

كشفت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن وفدًا من المجلس يضم فريق عمل خط نجدة الطفل “16000 “، والطبيبة النفسية، وفريق الشئون القانونية توجه على وجه السرعة إلى منزل الطفلة رحمة استجابة لبرنامج مانشيت.

وأكدت العشماوي في تصريح لها اليوم ان المجلس متضامن مع الطفلة حيث تم تفويض محامي لتقديم الدعم القانوني لها وفي تواصل مستمر مع مدير النيابة، مشيرة إلی أنه يجري حاليًا تقديم الدعم النفسي للطفلة ووالدتها، والتي تعاني من حالة انهيار عصبي، وقد طلب هل الطفلة مساعدتهم في تغيير المنزل.

كما أكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس سيتقدم بطلب لمحافظ كفر الشيخ لتخصيص منزل للأسرة بمحافظة اخري، مناشدة وسائل الاعلام بعدم نشر صور الطفلة رحمة حيث يعرضها ذلك للخطر والايذاء النفسي لها ولأسرتها ويعد خرقا لقانون الطفل والذي يحظر نشر صور الضحايا.

وكانت الطفلة رحمة التی لم يتجاوزعمرها الـ8 سنوات من قرية أجيون التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ قد تعرضت لحادث اغتصاب وتعرضت لاصابات شديدة، حيث قام شخص بالتعدى عليها جنسيًا، بأحد جوانب الطريق، وذلك خلال عودتها لمنزلها ..وقام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء،بتكليف الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بمتابعة وعلاج حالة الطفلة “رحمة “.

أ ش أ