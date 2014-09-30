أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وفد من قومى الطفولة يتابع حالة الطفلة رحمة بكفر الشيخ

Google+ Print
وفد من قومى الطفولة يتابع حالة الطفلة رحمة بكفر الشيخ وفد من قومى الطفولة يتابع حالة الطفلة رحمة بكفر الشيخ

الطفلة رحمة

كشفت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن وفدًا من المجلس يضم فريق عمل خط نجدة الطفل “16000 “، والطبيبة النفسية، وفريق الشئون القانونية توجه على وجه السرعة إلى منزل الطفلة رحمة استجابة لبرنامج مانشيت.

وأكدت العشماوي في تصريح لها اليوم ان المجلس متضامن مع الطفلة حيث تم تفويض محامي لتقديم الدعم القانوني لها وفي تواصل مستمر مع مدير النيابة، مشيرة إلی أنه يجري حاليًا تقديم الدعم النفسي للطفلة ووالدتها، والتي تعاني من حالة انهيار عصبي، وقد طلب هل الطفلة مساعدتهم في تغيير المنزل.

كما أكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس سيتقدم بطلب لمحافظ كفر الشيخ لتخصيص منزل للأسرة بمحافظة اخري، مناشدة وسائل الاعلام بعدم نشر صور الطفلة رحمة حيث يعرضها ذلك للخطر والايذاء النفسي لها ولأسرتها ويعد خرقا لقانون الطفل والذي يحظر نشر صور الضحايا.

وكانت الطفلة رحمة التی لم يتجاوزعمرها الـ8 سنوات من قرية أجيون التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ قد تعرضت لحادث اغتصاب وتعرضت لاصابات شديدة، حيث قام شخص بالتعدى عليها جنسيًا، بأحد جوانب الطريق، وذلك خلال عودتها لمنزلها ..وقام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء،بتكليف الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ بمتابعة وعلاج حالة الطفلة “رحمة “.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا