«الداخلية» تُعلن تفاصيل واقعة استشهاد نقيب شرطة في سوهاج

استشهد نقيب شرطة، الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع أحد تجار السلاح بأحد المدقات الجبلية الواقعة بنطاق مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن قوة من مديرية أمن سوهاج خلال تفقدها الحالة الأمنية بأحد المدقات الجبلية الواقعة بنطاق مركز شرطة دار السلام، والذي اعتادت العناصر الجنائية وتجار الأسلحة النارية الهروب خلاله من الحملات الأمنية، اشتبهت القوة في دراجة بخارية يستقلها شخصان وحال استيقافها، قاما بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات مما أدى إلى إصابة النقيب أحمد فاروق زيدان، معاون مباحث مركز شرطة دار السلام، والذي استشهد متأثراً بإصابته.

وتمكنت القوات المرافقة من ضبط أحدهما ويدعى عبده محمد عمر أحمد وبحوزته بندقيتين آليتين وكمية كبيرة من الذخيرة، وكذا ضبط الدراجة البخارية التي كانا يستقلانها وقامت القوات بتعقب المتهم الهارب وبعد تبادل كثيف لإطلاق النيران لقى مصرعه وتبين أنه يدعى محمد جعيدى مطلوب ضبطه في 18 قضية خطف وسرقة بالإكراه وضبط بحوزته البندقية الآلية المستخدمة في الحادث وكمية كبيرة من الذخائر.