قيادي إخواني: الجماعة تدفع فاتورة ثورة 25 يناير

قال حازم فاروق، القيادي الإخواني المسجون على ذمة قضية اتهامه بتعذيب محام بميدان التحرير، إن الجماعة تدفع فاتورة ثورة 25 يناير.

وأضاف فاروق، في بيان خلال جلسة نظر القضية الثلاثاء، إن انتخابه نقيبًا لنقابة أطباء الأسنان جاء بعد انتشار وذيوع الفيديو الشهير الخاص بالواقعة محل القضية الماثلة، التي وصفها بالقضية ذات «المظهر السيئ» وإذا صحت الواقعة لما انتخبه أحد، حسب بيان لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وأضاف فاروق أن المجني عليه في القضية المحامي أسامة كمال يُعاني من «أمراض نفسية»، وذلك بشهادة الشهود، وأنه كان منتميًا لـ«الحزب الوطني» المنحل وأنه قدم لميدان التحرير بعد أن ثارت حميته للانتقام من الثوار بالميدان عابرًا إليه من مدخله من ميدان عبدالمنعم رياض وهو المدخل الذي عبر من خلاله راكبو البغال والجمال في «موقعة الجمل» الشهيرة.

وتساءل: «هل شخص يحمل كارنيه نقابة المحامين (أسامة كمال)، من المعقول أن ينتظر ما يقرب من العام ونصف للإبلاغ عن واقعة التعذيب التي تعرض لها؟ وما السبب الذي منع المجني عليه من الإبلاغ بالواقعة عندما تسلمه أفراد الشرطة العسكرية بعد خروجه من مقر شركة سفير».

واختتم فاروق كلمته أمام هيئة المحكمة بالتأكيد أنهم مستعدون لدفع «فاتورة 25 يناير»، وأنهم مؤمنون بأنهم مقدمون كمتهمين في هذه القضية لمواقفهم التي ذكر منها وقفتهم مع المستشارين بسطويسي ومكي أثناء أزمتهما.