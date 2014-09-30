مصرع أحد المتهمين بقتل معاون مباحث سوهاج فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

لقى مساء اليوم أحد المتهمين بقتل معاون مباحث مركز دار السلام بسوهاج مصرعه فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وتم ضبط المتهم الآخر .

وكانت أجهزة الأمن بسوهاج بإشراف اللواء إبراهيم صابر مدير الأمن وقيادة العميدين حسين حامد مدير المباحث الجنائية ومحمد توفيق رئيس مباحث المديرية قد فرضت طوقا أمنيا محكما فى منطقة الحادث عقب وقوعه وقامت على الفور بغلق المداخل والمخارج المحيطة بالمنطقة والقيام بعمليات تمشيط واسعة للبحث عن الجناة .

وأكدت التحريات أن وراء إرتكاب الحادث مسجل خطر سرقات يدعى محمد أحمد جعيدى 27 سنة من قرية البلابيش بمركز دار السلام وأنه صادر ضده 5 أحكام بالسجن المؤبد فى قضايا سرقة بالإكراه وخطف وحياز سلاح وعامل من مركز دشنا يدعى عبده محمد عزوز 55 سنة مسجل خطر تجارة أسلحة وأن المتهمين أطلقا الرصاص على الكمين فور رؤيتهما للقوات مما نتج عنه استشهاد النقيب أحمد فاروق معاون مباحث مركز شرطة دار السلام وإصابة النقيب أحمد عمر حمزة من قوة مباحث المركز بطلقات نارية.

وتمكنت أجهزة الأمن من خلال خطتها الأمنية المحكمة وبدعم من قوات العمليات الخاصة من ضبط المتهم الثانى وبحوزته بندقيتين آليتين كما هاجمت القوات المتهم الأول أثناء تحديد مكان اختبائه بالزراعات وتمكنت من تصفيته بعد تبادل إطلاق النار معه وضبط بندقية آلية بحوزته.