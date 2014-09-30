«محلب» يغادر مجمع الأديان ويتجه للكنيسة المعلقة

غادر قبل قليل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء مجمع الأديان ليتوجه إلي الكنيسة المعلقة، وذلك في إطار زيارته التفقدية للمناطق الأثرية التي شهدت أعمال ترميم في مصر القديمة.

وصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، يرافقه محافظ القاهره الدكتور جلال السعيد، لإفتتاح أعمال تطوير منطقة الفسطاط، ومجمع الأديان، وعين الصيرة بحضور عدد من الوزراء.

يذكر أن أعمال التطوير تتضمن تخفيض منسوب بحيرة عين الحياة المعرفه بعين الصيرة، وإعادة إانشاء محور عين الحياة بأحدث أساليب إنشاء الطرق مع أعمال تخصصية تمنع ارتفاع المياه إلى الطريق، الذى تم تعليته بمقدار متر ونص، كما تتضمن الأعمال تطوير محور الفسطاط بالكامل شامل منطقة الأمام الليثي في بدايته ومنطقة الفواخير في نهايته وصولًا إلى شارع بين الأديرة المؤدي إلى جامع عمرو بن العاص والذي تم منع مرور السيارات في نطاقه وخلق منطقة للمشاة فقط .

وتشمل أعمال التطويرالإضافة إلى تطوير منطقة الكنيسة المعلقة ومجمع الأديان بالكامل وشارع حسن الأنور عند تقاطعه مع صلاح سالم وحتي مجمع الأديان.

المراسل – محمد سيد