ملياردير روسي يبني “مستشفى شراعي” بتونس

أعتزم ملياردير روسي، بناء مستشفى متطورة ومنتجع على شكل قارب شراعي ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية، وذلك حسبما ذكرت “سكاى نيوز عربية”.

ومن المقرر أن تحمل المستشفى اسم “وايت سيل هوسبيتال آند سبا” سيبنى في تونس، وسيكون كما قال الملياردير الروسي فاسيلي كليوكين “أكثر المشافي متعة على الإطلاق”.

وأضاف، أنه استوحى الفكرة عندما كان يجري اختبارات طبية تمهيدا لرحلة سيقوم بها إلى الفضاء العام المقبل، فأراد أن يكون المكان الذي يزوره مريحا إذ سيتوجب عليه إجراء تلك الاختبارات كل أسبوعين.

وسيتم بناء المستشفى الفاخر في مدينة تونس الاقتصادية في النفيضة بميزانية تقترب من 50 مليار دولار.