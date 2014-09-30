أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ملياردير روسي يبني “مستشفى شراعي” بتونس

Google+ Print

1-691873أعتزم ملياردير روسي، بناء مستشفى متطورة ومنتجع على شكل قارب شراعي ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية، وذلك حسبما ذكرت “سكاى نيوز عربية”.

ومن المقرر أن تحمل المستشفى اسم “وايت سيل هوسبيتال آند سبا” سيبنى في تونس، وسيكون كما قال الملياردير الروسي فاسيلي كليوكين “أكثر المشافي متعة على الإطلاق”.

وأضاف، أنه استوحى الفكرة عندما كان يجري اختبارات طبية تمهيدا لرحلة سيقوم بها إلى الفضاء العام المقبل، فأراد أن يكون المكان الذي يزوره مريحا إذ سيتوجب عليه إجراء تلك الاختبارات كل أسبوعين.

وسيتم بناء المستشفى الفاخر في مدينة تونس الاقتصادية في النفيضة بميزانية تقترب من 50 مليار دولار.

1-691876

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا