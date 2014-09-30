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غزة ترسل ثلاثة “أسود” لمحمية بالأردن

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غزة ترسل ثلاثة “أسود” لمحمية بالأردن غزة ترسل ثلاثة “أسود” لمحمية بالأردن

أرسلت ثلاثة أسود هزيلة من غزة مرورا بإسرائيل في طريقها إلى حياة أفضل في محمية برية في الأردن، وذلك بعدما تضررت حديقة الحيوان التي كانت تأويهم جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وذلك حسبما ذكرت “سكاى نيوز عربية”.

وتم تخدير زوج من الذكور وأنثى حامل الثلاثاء، في حديقة حيوان بيسان في بيت لاهيا، وذلك قبل أن يوضع الثلاثة في أقفاص حديدية ويحملوا على شاحنة، والتي نقلتهم عبر معبر إيرز الحدودي إلى إسرائيل.

وقال أمير خليل من مجموعة المخالب الأربعة الدولية للرفاهية إن حيوانات الحديقة في حاجة ماسة إلى الرعاية بعد الحرب التي استمرت خمسين يوما.

وأضاف أن حديقة الحيوان أصيبت بأضرار بالغة، وقتل أكثر من ثمانين من الحيوانات نتيجة للقتال.

 

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