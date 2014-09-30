سامسونج تنفي وجود عيوب تصنيع في جلاكسي نوت 4 الجديد

نفت شركة سامسونج أن تكون الفجوة بين الهيكل الخارجي والشاشة في نُسخ هاتفها اللّوحي الجديد “جالاكسي نوت 4″ “Galaxy Note 4″ عيباً في التصنيع.

وأشارت إلى أهمية وجود الفجوة عند تصنيع هذه الهواتف اللوحية، كما جاء في دليل الاستخدام الذي نشرته على موقعها الرسمي.

ضرورية

> وقالت الشركة في آخر صفحات الدليل: “ستظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من الجهاز، وهذه سمة تصنيع ضرورية لبعض الخصائص”.

وكان مستخدمون في كوريا الجنوبية والصين نشروا صوراً توضح الفجوة في النسخ الجديدة التي حصلوا عليها من هاتف “جالاكسي نوت 4″، وأرجعوا الفجوة إلى عيب في التصنيع.

وتتسع الفجوة بحجمها الحالي لاستيعاب جزء من ورقة بسُمك ورق الطباعة قياس A4، يمكن أن تتسع مع الاستخدام.

اتساع

> وأكدت سامسونج، في دليل الاستخدام، أن الفجوة قابلة للاتساع لمساحة أكبر مما هي عليه مع مرور الوقت، بسبب الاستعمال والاحتكاك التي يتعرض لها الهاتف أثناء الاستخدام.

يُذكر أن سامسونج بدأت طرح هاتفها اللوحي الجديد في السوقين الكورية الجنوبية والصينية قبل أيام من طرحه في بقية الأسواق العالمية في أكتوبر 2014.