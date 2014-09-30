أمن سوهاج يصفّي المتهم الثانى فى مقتل معاون مباحث دار السلام

أكد مصدر أمنى لوكالة أنباء “أونا”، أن قوات الأمن بعد مطاردة لعدة ساعات مع المتهم الثانى فى أحداث قتل النقيب أحمد فاروق زيدان، وإصابة النقيب أحمد عمر حمزة، تمكنت من تصفيته قبل التسلل للمنطقة الجبلية الشرقية الموازية لمدينة دار السلام.

وكانت قوات الأمن، ضيقت الخناق على المتهم الثانى بعد القبض على المتهم الأول، وتحديد مكان وأوصاف المتهم الثانى.

وكشفت التحريات، أن المتهم الثانى الذي لقي مصرعه يدعى محمد الجعيدى من قرية “فاو بحري” بمحافظة قنا ومقيم ناحية البلابيش المستجده بدار السلام، ولقي مصرعه بعد أن بادر قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية، فقامت القوات بالرد عليه، ولقي مصرعه في الحال.