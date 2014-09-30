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وزيرة بريطانية تستشهد بالقرآن لدحض الإرهاب

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وزيرة بريطانية تستشهد بالقرآن لدحض الإرهاب وزيرة بريطانية تستشهد بالقرآن لدحض الإرهاب

استشهدت تريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية، بآيات من القرآن في خطاب لها خلال اجتماعات حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، وذلك حسبما نقلت “سكاى نيوز عربية”.

واستخدمت ماي الآية القرآنية: “يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير”.

كما استخدمت الوزيرة الآية القرآنية: “لا إكراه في الدين” للتأكيد على أن الإسلام دين سلام وليس دين عنف.

من جهة أخرى أعلنت ماي عن إجراءات جديدة ستتخذها حكومة حزب المحافظين للتصدي لظاهرة سفر الشباب البريطاني المسلم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة.

وأوضحت أن من بين سلطاتها منع من يحملون جنسيات مزدوجة أو الذين حصلوا على جنسية بريطانية عن طريق الإقامة في بريطانيا من دخول البلاد، بل ونزع الجنسية عن أولئك الذين يثبت سفرهم إلى سوريا والعراق.

وكشفت الوزيرة أنها استخدمت هذه السلطات 25 مرة مع أشخاص سافروا إلى سوريا.

 

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