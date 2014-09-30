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فرقة نويرة تقدم أشهر الأغانى الوطنية بأوبرا الأسكندرية الخميس المقبل

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فرقة نويرة تقدم أشهر الأغانى الوطنية بأوبرا الأسكندرية الخميس المقبل فرقة نويرة تقدم أشهر الأغانى الوطنية بأوبرا الأسكندرية الخميس المقبل

 تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى  نخبة من اجل الاغانى الوطنية والعاطفيه،وذلك خلال حفلها المقام فى الثامنة مساء الخميس 2 اكتوبر على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية “.

وتقدم الفرقة  موسيقى حاول تفتكرنى ، بسم الله لـ بليغ حمدى ، حبيت بلدى لـ محمد قاسم ، بحبك يا لـ محمد سلطان ، دارى العيون لـ محمد فوزى ، ليه يا قلبى – النجمة مالت – غلطة واحدة لـ محمد الموجى ، بالاحضان لـ كمال الطويل ، موسيقى حاجة غريبة لـ منير مراد ، شفت حبيبى – يا حبنا الكبير لـ رياض السنباطى ، بنعاهدك يا غالية لـ جمال سلامة والوطن الاكبر لـ محمد عبد الوهاب .. اداء ابراهيم راشد ، سماح عباس ، عصام محمود ، اميرة احمد ، هانى عامر ، تامر عبد النبى ، نهاد فتحى ، وليد حيدر ، رحاب مطاوع وعازفا الكمان امير عبد الباقى وشيرين عادل .

يذكر ان  فرقة عبد الحليم نويرة تأسـسـت عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت إسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية كما اتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم انتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية

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