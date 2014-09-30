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التشكيل - بيكيه على دكة برشلونة.. وتير شتيجن أساسي أمام سان جيرمان

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التشكيل - بيكيه على دكة برشلونة.. وتير شتيجن أساسي أمام سان جيرمان التشكيل - بيكيه على دكة برشلونة.. وتير شتيجن أساسي أمام سان جيرمان

يستمر جيرارد بيكيه على دكة برشلونة، ولن يشارك أساسيا في مباراة فريقه وباريس سان جيرمان بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جيرمي ماتيو وخافيير ماسكيرانو هو الثنائي الذي يثق لويس إنريكي مدرب برشلونة في قدرته على حماية الفريق من لدغات المضيف الفرنسي.

يحمي مرمى برشلونة الحارس الألماني تير شتيجن، ويقف في الخط الخلفي مع ماتيو وماسكيرانو الظهير الأيمن دانيل ألفيش، والظهير الأيسر خوردي ألبا.

ثنائي الوسط هو إيفان راكيتيتش وسيرخيو بوسكتس، يدعمه أندريس إنيستا خلف ثلاثي الهجوم.

ويقود ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا مع بيدرو رودريجز هجوم الفريق الكتالوني.

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