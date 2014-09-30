رونالدو يبدأ في وضع تشكيله لأفضل 11 لاعب في العالم

مدريد، (إفي): بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد والحائز على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم لعام 2013 ، في وضع اختياراته لأفضل 11 لاعب على مستوى العالم يدخلون النقابة الدولية للاعبين المحترفين (فيفبرو).

كما أدلى بأصواتهم باقي لاعبي الريال الذين سافروا إلى بلغاريا اليوم الثلاثاء لخوض ثان مباريات المجموعة الثانية أمام لودوجوريتس رازجراد بطل بلغاريا، وفقا لما أعلنه اتحاد اللاعبين الإسباني.

وذكرت النقابة الإسبانية بأن 60 ألف لاعب محترف من جميع أنحاء العالم يمكنهم اختيار من يعتبرونهم اللاعبين الأفضل في 2014 وعن طريق نقاباتهم المحلية.

كانت نسخة العام الماضي من اللاعبين الأفضل في (فيفبرو) قد شملت كل من مانويل نوير (بايرن ميونيخ) وداني ألفيش (برشلونة) وتياجو سيلفا (باريس سان جيرمان) وسيرخيو راموس (ريال مدريد) وشابي هرنانديز (برشلونة) وفرانك ريبيري (بايرن ميونيخ) وأندريس إنيستا (برشلونة) وليونيل ميسي (برشلونة) وزلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان) وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

ويحق للاعبين الذين يملكون حق التصويت اختيار حارس مرمى وأربعة مدافعين بغض النظر عن مراكزهم وثلاثة من لاعبي خط الوسط وثلاثة مهاجمين، وسيتم إدراج أسماء اللاعبين الذين تقع عليهم الاختيارات خلال حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية في يناير 2015.

من جانبها، كشفت نقابة اللاعبين الإسبان أن هؤلاء الذين يلعبون في أندية تخوض منافسات دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية والقسم الثاني من الدرجة الثانية في إسبانيا، يمكن لهم الإدلاء باختياراتهم وتسليمها إلى ممثلي النقابة.