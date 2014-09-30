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تقارير: مانشستر سيتي يعرض على راموس 10 ملايين يورو سنويا

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تقارير: مانشستر سيتي يعرض على راموس 10 ملايين يورو سنويا تقارير: مانشستر سيتي يعرض على راموس 10 ملايين يورو سنويا

مدريد، (إفي): عرض مانشستر سيتي الإنجليزي على مدافع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس الانتقال لصفوفه والحصول على 10 ملايين يورو سنويا، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء.

وقالت القناة السادسة بالتليفزيون الإسباني إن هذا العرض الجديد ربما يساهم في إعادة تنشيط المفاوضات بين الريال ومان سيتي بخصوص اللاعب.

وكان راموس انتقل للنادي الملكي وعمره 18 عاما فقط مقابل 27 مليون يورو قادما من سيفيليا، ولا يزال يتبقى له في تعاقده مع الريال ثلاث سنوات أخرى.

وشارك راموس مع ريال مدريد منذ هذا الحين في 413 مباراة رسمية سجل خلالها 49 هدفا.

أبرز تلك الأهداف كان هدف التعادل في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل مما مهد الطريق نحو فوز عريض بنتيجة 4-1 والتتويج بلقب دوري الأبطال رقم 10 في تاريخ النادي.

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