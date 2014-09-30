أنشيلوتي: كريستيانو أفضل لاعب دربته.. والفضل في مستواه يعود لي

صوفيا، (إفي): قال المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي إن نجم فريقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو هو "أفضل لاعب" قام بتدريبه طوال مسيرته.

وصرح أنشيلوتي اليوم في مؤتمر صحفي قبل مواجهة لودجوريتس البلغاري غدا الأربعاء بالجولة الثانية بدور المجموعات بدوري الأبطال "مع كامل احترامي لكل اللاعبين، ولكن رونالدو هو أفضل لاعب دربته في مسيرته، إنه محترف وجاد".

وتابع "أعتقد أن التغيير الذي يطرأ عليه كل يوم هو زيادة ارتباطه بهذا القميص، إنه قائد لا يتحدث كثيرا ولكن مجهوده يقوم بهذه المهمة".

وبخصوص المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب البرتغالي منذ بداية الموسم، أضاف المدير الفني للريال مازحا "كريستيانو يعرف أن الفضل يعود لي، فأنا المدرب الذي يضع خططا هجومية".

وعن مواجهة الغد صرح "لا توجد فرق متواضعة في دوري الأبطال، بل أندية تكافح مثل لودجوريتس، شاهدنا كيف نجح في تعقيد الأمور أمام ليفربول".

وأضاف أنشيلوتي من ناحية أخرى "لا توجد سياسة تناوب مخطط لها، اذا ما أحسست بأن أحد اللاعبين لا يتعافى بصورة جيدة سأمنحه راحة، المبارايات الأولى في دور المجموعات بدوري الأبطال هامة للغاية، نحتاج للوصول للنقطة السادسة لتصدر المجموعة منذ أول مباراتين".

وعن الاستقبال الذي حصل عليه الفريق لدى وصوله قال "لدينا الكثير من الجماهير في بلغاريا ولاحظنا تعامل ودود جدا معنا، لودجوريتس سيلعب بقوة في الملعب، سيلعب بروحه وسيصعب الأمور علينا كثيرا".

وتابع أنشيلوتي "استراتيجيتنا ستكون قائمة على ايقاف الخصم بالكامل وليس لاعب بعينه، شجاعة هذا الفريق في أنفيلد أذهلتني، كل خصم وله أسلحته".

وبخصوص وضع الويلزي جاريث بيل في الفريق أردف "اذا ما كان يشارك بصورة أقل فهذا لأنه توجد أوقات في بعض المبارايات لا يكون فيها بكامل مستواه، ليس لدي شيء ألومه عليه، إنه يقدم موسما مثاليا مثل الجميع".

وعن الأسلوب الذي يعتمد عليه الفريق أضاف "4-4-2 هو الأفضل في اعتقادي، دفاعيا هو الأفضل، الأمور مع 4-3-3 تصعب الضغط بشكل متزن، لذا احاول الهجوم بـ4-3-3 والدفاع بـ4-4-2".

وفيما يتعلق بوضع إسكو آلاركون في الفريق، أجاب "إنه لاعب لا ينقصه شيء سوى مدرب يشركه، المنافسة قوية للغاية ولا يمكن أن يلعب دائما، إنه لاعب مهم بالنسبة للفريق ولست احتاج لاشراكه لاثبات هذا.. إنه يلعب كلما كان الأمر ممكنا.. لا يمكنني الدفع بـ12 لاعب في الملعب".

وعن مسؤولية حراسة عرين الفريق بين إيكر كاسياس وكيلور نافاس قال "ربما يتم تطبيق التناوب على مدار الموسم، هذا أمر محتمل، هل سيحدث تناوب غدا؟ ربما.. كل شيء ممكن في هذه الحياة".