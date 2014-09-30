قنوات النهار تقيم دعوى سب وقذف ضد جريدة صوت الأمة

قدم رجل الأعمال علاء الكحكى، مالك شبكة تليفزيون قنوات النهار، بلاغًا إلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، ضد عنتر عبد اللطيف بشخصه وبصفته رئيس قسم التحقيقات بجريدة صوت الأمة، وعبد الحليم قنديل بصفته رئيس تحرير الجريدة ، وعصام إسماعيل فهمى بصفته رئيس مجلس إدارة الجريدة، اتهمهم فيه بالسب والقذف والتشهير به.

كما أرفق بالبلاغ، صور من الموضوعات والتقارير المنشورة بجريدة والتى تتعرض لشخصه بالسب والتجريح، موضحًا أن عبد الحليم قنديل وعصام إسماعيل فهمى قاما بنشر هذه الأكاذيب والافتراءات وهما يعلمان بكذبها وبقصد وتعمد الإساءة والتشهير بشخصه والإضرار به، وأن قصدهما من نشرها هو إلصاق به تهمة الإرهاب والتعاون والتعامل مع الجماعات الإرهابية بقصد الإضرار والتشهير به والقضاء عليه لصالح آخرين ودون دليل.