أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قنوات النهار تقيم دعوى سب وقذف ضد جريدة صوت الأمة

Google+ Print
قنوات النهار تقيم دعوى سب وقذف ضد جريدة صوت الأمة قنوات النهار تقيم دعوى سب وقذف ضد جريدة صوت الأمة

قدم رجل الأعمال علاء الكحكى، مالك تليفزيون قنوات النهار، بلاغًا إلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، ضد عنتر عبد اللطيف بشخصه وبصفته رئيس قسم التحقيقات بجريدة صوت الأمة، وعبد الحليم قنديل بصفته رئيس تحرير الجريدة ، وعصام إسماعيل فهمى بصفته رئيس مجلس إدارة الجريدة، اتهمهم فيه بالسب والقذف والتشهير به.

كما أرفق بالبلاغ، صور من الموضوعات والتقارير المنشورة بجريدة والتى تتعرض لشخصه بالسب والتجريح، موضحًا أن عبد الحليم قنديل وعصام إسماعيل فهمى قاما بنشر هذه الأكاذيب والافتراءات وهما يعلمان بكذبها وبقصد وتعمد الإساءة والتشهير بشخصه والإضرار به، وأن قصدهما من نشرها هو إلصاق به تهمة الإرهاب والتعاون والتعامل مع الجماعات الإرهابية بقصد الإضرار والتشهير به والقضاء عليه لصالح آخرين ودون دليل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل