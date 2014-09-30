السيسي يكلف وزيري التموين والاستثمار بعقد لقاءات مع كبريات الشركات الأمريكية

كلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كل من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، بإجراء عدة لقاءات مع مجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، أثناء زيارتهما إلى نيويورك “التي رافقا خلالها الرئيس”.

يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي، مع مجتمع الأعمال الأمريكي وكبرى الشركات الأمريكية، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، بأن تلك اللقاءات أسفرت عن الاتفاق على زيارة رئيس بورصة شيكاغو للسلع والحبوب (والتي يبلغ حجم نشاطها ألف تريليون دولار) إلى مصر في منتصف أكتوبر المقبل؛ لبحث إمكانية إنشاء أول وأكبر بورصة سلعية في منطقة الشرق الأوسط، وربطها مع البورصات العالمية.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن رئيس شركة كارجيل Cargill لتجارة الحبوب والغلال أعرب عن رغبته في زيارة مصر لإبرام شراكة استراتيجية وبحث إقامة استثمارات مباشرة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب والغلال، فضلاً عن إعلان رئيس شركة سوكار Sukar عن رغبة الشركة في المشاركة في مشروعات إقامة صوامع تخزين الحبوب، التي تعتزم مصر إنشاءها على محور قناة السويس.

وقد تم الاتفاق على زيارة وفد من شركة سكاي باور Sky Power إلى القاهرة لبحث إمكانية تنفيذ مشروعات في مجال استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. كما تم التفاوض مع إحدى الشركات المنتجة للعقار المعالج لفيروس التهاب الكبد الوبائي “سي”، لتوريد مليون جرعة بسعر مناسب.

وأضاف يوسف أن وزيري التموين والتجارة الداخلية، عقدا لقاءات مع عدد من المستثمرين، لبحث إمكانية الاستثمار في المشروعات المقترحة في المجال اللوجيستي، لا سيما وأنه من المقرر إنشاء عشر مناطق لوجستية كمرحلة أولى لحفظ المنتجات سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة، ولخفض تكاليف الانتاج والحفاظ على حقوق المنتجين الزراعيين.

كما التقى الوزيران مع عائلة مصرية من المستثمرين المهاجرين إلى الولايات المتحدة الذين أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع اللحوم، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الذي أبدوا رغبتهم في الاستثمار في أول مدينة للتجارة والتسوق المقرر إقامتها في منطقة خليج السويس.

وأوضح المتحدث محصلة تلك اللقاءات تعكس الأصداء الإيجابية للقاءات التى عقدها الرئيس خلال زيارته الأخيرة لنيويورك مع مجتمع الأعمال الأمريكى، كما تؤكد مناخ الثقة التى بات يحظى بها الاقتصاد المصرى عقب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تيسير وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتحسين مناخ الأعمال.

ا ش ا