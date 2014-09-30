أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السيسي يكلف وزيري التموين والاستثمار بعقد لقاءات مع كبريات الشركات الأمريكية

Google+ Print
السيسي يكلف وزيري التموين والاستثمار بعقد لقاءات مع كبريات الشركات الأمريكية السيسي يكلف وزيري التموين والاستثمار بعقد لقاءات مع كبريات الشركات الأمريكية

الرئيس عبد الفتاح

كلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كل من الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، بإجراء عدة لقاءات مع مجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، أثناء زيارتهما إلى نيويورك “التي رافقا خلالها الرئيس”.

يأتي ذلك في إطار متابعة نتائج اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي، مع مجتمع الأعمال الأمريكي وكبرى الشركات الأمريكية، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، بأن تلك اللقاءات أسفرت عن الاتفاق على زيارة رئيس بورصة شيكاغو للسلع والحبوب (والتي يبلغ حجم نشاطها ألف تريليون دولار) إلى في منتصف أكتوبر المقبل؛ لبحث إمكانية إنشاء أول وأكبر بورصة سلعية في منطقة الشرق الأوسط، وربطها مع البورصات العالمية.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن رئيس شركة كارجيل Cargill لتجارة الحبوب والغلال أعرب عن رغبته في زيارة مصر لإبرام شراكة استراتيجية وبحث إقامة استثمارات مباشرة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة وتخزين الحبوب والغلال، فضلاً عن إعلان رئيس شركة سوكار Sukar عن رغبة الشركة في المشاركة في مشروعات إقامة صوامع تخزين الحبوب، التي تعتزم مصر إنشاءها على محور قناة السويس.

وقد تم الاتفاق على زيارة وفد من شركة سكاي باور Sky Power إلى القاهرة لبحث إمكانية تنفيذ مشروعات في مجال استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. كما تم التفاوض مع إحدى الشركات المنتجة للعقار المعالج لفيروس التهاب الكبد الوبائي “سي”، لتوريد مليون جرعة بسعر مناسب.

وأضاف يوسف أن وزيري التموين والتجارة الداخلية، عقدا لقاءات مع عدد من المستثمرين، لبحث إمكانية الاستثمار في المشروعات المقترحة في المجال اللوجيستي، لا سيما وأنه من المقرر إنشاء عشر مناطق لوجستية كمرحلة أولى لحفظ المنتجات سريعة التلف مثل الخضروات والفاكهة، ولخفض تكاليف الانتاج والحفاظ على حقوق المنتجين الزراعيين.

كما التقى الوزيران مع عائلة مصرية من المستثمرين المهاجرين إلى الولايات المتحدة الذين أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع اللحوم، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الذي أبدوا رغبتهم في الاستثمار في أول مدينة للتجارة والتسوق المقرر إقامتها في منطقة خليج السويس.

وأوضح المتحدث محصلة تلك اللقاءات تعكس الأصداء الإيجابية للقاءات التى عقدها الرئيس خلال زيارته الأخيرة لنيويورك مع مجتمع الأعمال الأمريكى، كما تؤكد مناخ الثقة التى بات يحظى بها الاقتصاد المصرى عقب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تيسير وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتحسين مناخ الأعمال.

ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن

السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه

الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه