المقاولون يتغلب على المصرى بهدف نظيف وإنبى يتخطى الإتحاد برباعية

حقق فريق المقاولون العرب فوزا ثمينا على النادى المصرى البورسعيدى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم “الثلاثاء” باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع الرابع من بطولة الدورى الدورى الممتاز .

> سجل هدف المباراة الوحيد لاعب المقاولون العرب محمد سالم فى الدقيقة 64 من المباراة .

> بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 4 نقاط ويحتل المركز الـ13 ، فيما توقف رصيد المصرى البورسعيدى عند 7 نقاط فى المركز الثالث .

> وفى مباراة أخرى ، حقق فريق إنبى فوزا كبيرا على مضيفه الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن مباريات نفس الأسبوع من بطولة الدورى الدورى الممتاز .

> تقدم لنادى إنبى اللاعب رامى صبرى فى الدقيقة 26 من الشوط الأول ، وأضاف زميله لاما كوني الهدف الثانى فى الدقيقة 33 من نفس الشوط .

> وفى الشوط الثانى ، قلص جيانفيون ماتوندو لاعب الاتحاد السكندرى النتيجة مسجلا هدف فريقه الوحيد فى الدقيقة 19 ، ثم عاد وسجل لاما كوني الهدف الثانى له والثالث لإنبى فى الدقيقة 36 ، وبعدها بدقيقة سجل اللاعب محمود قاعود هدف إنبى الرابع .

> بهذه النتيجة رفع إنبى رصيده إلى 6 نقاط ويحتل المركز السادس ، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندرى عند 4 نقاط فى المركز الـ 12 .