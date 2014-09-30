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مانشستر يونايتد يعتزم تقديم عرض لشراء فيدال واوجبونا نجمى يوفنتوس

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مانشستر يونايتد يعتزم تقديم عرض لشراء فيدال واوجبونا نجمى يوفنتوس مانشستر يونايتد يعتزم تقديم عرض لشراء فيدال واوجبونا نجمى يوفنتوس

يعتزم مسئولو مانشستر يونايتد تقديم عرض مزدوج لشراء ارتورو فيدال وانجيلو اوجبونا نجمى يوفنتوس الايطالى مقابل 51 مليون جنيه استرلينى فى الانتقالات الشتوية فى يناير القادم .
> وافادت تقارير صحفية بأن اختيار لويس فان جال المدير الفنى للمان يونايتد وقع على كل اللاعبين حيث يرى انهما سيمثلان اضافة للفريق الذى يعانى من تراجع مستواه منذ بداية الموسم .
> وكانت الانباء قد ربطت بين لاعب خط الوسط فيدال وفريق الشياطين الحمر خلال الصيف الماضى كما انه من المرجح ان المسئولين فى الاولد ترافورد يرغبون فى ضم اوجبونا بسبب قوته البدنية التى يحتاج اليها الفريق فى المرحلة الراهنة .

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