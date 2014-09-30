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عمرو جمال: جوزية أخبرني بأني سأكون الأفضل في مصر

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عمرو جمال: جوزية أخبرني بأني سأكون الأفضل في مصر عمرو جمال: جوزية أخبرني بأني سأكون الأفضل في مصر

كشف عمرو جمال مهاجم الأهلي أن البرتغالي مانويل جوزية المدير الفني الأسبق للأهلي قد أخبره مباشرا بعد أن تم تصعيده للفريق الأول، بأنه سيكون أفضل مهاجم في .

عمرو جمال أذهل الجميع بمستوي أكثر من رائع مع المارد الأحمر، فصاحب الـ22 عاما يسجل بالقدم والرأس ويتحرك بمرونة داخل منطقة الجزاء.

وأشاد عمرو جمال بدور المدير الفني الأسبق للأهلي محمد يوسف، لأنه منحه الفرصة كاملة.

وقال عمرو جمال: "محمد يوسف له دور كبير في حياتي، لأنه منحني الفرصة في توقيت كنت أشتاق فيه للمشاركة".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي " مانويل جوزية أول من صعدني للفريق الأول، وكان دائما يقول لي ستكون أفضل مهاجم في مصر والأهلي".

وبعيدا عن دور مانويل جوزية مع اللاعب، كشف عمرو جمال أن سر نجاحه مع الفريق يعود للنصائح المستمرة من ثلاث الخبرة.

طالع - عمرو جمال: نصائح ثلاثي الخبرة سر نجاحي

وتحدث مهاجم الأهلي عن حلمه بالاحتراف في الخارج، وعن موقفه النهائي من ملف الاحتراف في هذا التوقيت.

طالع - عمرو جمال: لا زلت أحلم بالاحتراف ولكن

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