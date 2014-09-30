بالفيديو - إنبي يسحق الاتحاد.. والمقاولون يذيق المصري الهزيمة الأولى

تمكن فريق إنبي من تحقيق نتيجة كبيرة على حساب مضيفه الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف في مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الاتحاد السكندري هزيمته الأولى هذا الموسم بعد أن تعادل مع الجونة بالجولة الأولى قبل أن يسحق بتروجيت برباعية في الجولة الثانية.

وافتتح قائد إنبي رامي صبري أهداف المباراة في الدقيقة 26 بعد أن حول ضربة حرة من الجانب الأيسر برأسه داخل الشباك قبل أن يضيف لاما كولين الهدف الثاني في الدقيقة 40 من انفراد سددها بيمناه في شباك علي فرج.

وفي الشوط الثاني قلص الزامبي فيلكس كاتونجو النتيجة في الدقيقة 64 برأسية خادعت علي لطفي حارس إنبي، لكن استطاع إنبي أن يعيد الفارق مرة أخرى عن طريق لاما كولين الذي سجل الهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع.

وبعدها بدقيقة أضاف محمود قاعود الهدف الرابع لإنبي مستغلا ارتباك الدفاع السكندري ليضمن لفريقه النقطة السادسة له بالدوري.

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وفي الإسماعيلية تلقى المصري البورسعيدي هزيمته الأولى بعد أن خسر أمام المقاولون بهدف نظيف في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد سالم هدف المقاولون الوحيد في الدقيقة 71 من عمر المباراة بعد أن حول تمريرة بابا أركو بيمناه داخل شباك أحمد مسعود حارس المصري.

وحاول المصري إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة إلا أن صمود دفاع المقاولون وقائم محمود أبو السعود منع المصري في أكثر من مناسبة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 4 نقاط في المركز الـ13 فيما تجمد رصيد المصري عند 7 نقاط في المركز الثالث.

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