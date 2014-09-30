القبض على آسيويين يتاجران ويروجان المخدرات في دبي

أحالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي خلال سبتمبر الحالي زائرين آسيويين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لتورطهما في جلب مواد مخدرة إلى الدولة والسعي إلى ترويجها بين أفراد المجتمع.

وقال اللواء الخبير خليل إبراهيم محمد المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي إن المتهمين تم إلقاء القبض عليهما في الثاني من سبتمبر الحالي من خلال عمليتين منفصلتين بعد تلقي معلومات مؤكدة بشأنهما تفيد بأنهما يحوزان كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج.

وأضاف أن ذلك أدى إلى تحرك مجموعة من مكافحة المخدرات بشرطة دبي على الفور إلى المكان الذي يوجد فيه المتهم الأول المدعو: م.ح.م 21 سنة وألقت القبض عليه ولم يكن قد مضى على دخوله للدولة بصفة زائر سوى ثلاثة أيام.

وقال العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي إن المتهم م.ح.م خضع بعد إلقاء القبض عليه وكذلك الشقة التي ينزل فيها بمنطقة البراحة للتفتيش وعثر بحوزته على ما يزيد عن 750 غراما من مخدر الماريجوانا عمد إلى إخفائها داخل خمسة أحذية لكن أفراد المجموعة بحكم خبرتهم وكفاءتهم العالية تمكنوا من الكشف عنها.

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> وأشار إلى أن مجموعة مماثلة في التاريخ ذاته ألقت القبض على زائر ثان متلبسا يدعى: م.ج.ج.م 30 سنة وهو يحاول بيع كمية من مخدر الحشيش إلى أحد عناصر الشرطة السريين بمنطقة نايف .. وأنه بعد إخضاعه والشقة التي ينزل فيها للتفتيش تم العثور على ما مجموعه 4 كيلوجرامات و191غراما من مخدر الحشيش قام المتهم بإخفائها في جوانب مختلفة من الشقة.

وأضاف أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القانونية المختصة لإنزال العقوبة المناسبة بهما بعد إسناد تهمة حيازة المواد المخدرة والمتاجرة بها والاشتباه بتعاطيها لكليهما إذ صدرت نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لهما إيجابية مما يؤكد تعاطيهما المخدرات بالإضافة لإقدامهما على ترويجها.

وحذر العقيد عيد حارب من ابتعاد أولياء الأمور عن أبنائهم كي لا يتعرضوا لاستغلال المجرمين من مهربين ومروجين للمخدرات مستغلين في ذلك غياب الأهل وبراءتهم.

وأثنى على فريق العمل الذي نفذ العملية مؤكدا أهمية وضرورة تواصل أفراد المجتمع كافة مواطنين ومقيمين مع الإدارة للتبليغ عن أي نشاط إجرامي يتصل بالمخدرات على الرقم المجاني /800400400/ والبريد الإلكتروني.

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